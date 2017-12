São Paulo vai jogar por Luís Fabiano São Paulo e Flamengo enfrentam-se às 18 horas, no Morumbi, em jogo que não tem nenhum interesse. Ou quase nenhum. Para um personagem, a partida pode valer um importante lugar na história. Luís Fabiano, com 29 gols, briga para se tornar o maior artilheiro de uma edição do Campeonato Brasileiro. Para isso, terá de superar Dimba e Renaldo, que se despediram neste sábado da competição. O atacante do Goiás tem 31 gols, enquanto o jogador do Paraná Clube está com 30. O recordista de gols era Edmundo, autor de 29 em 1997. Sua marca, no entanto, já tinha sido superada há duas semanas por Dimba. A missão de Luís Fabiano não é das mais simples, mas deverá ser facilitada pelos colegas, que prometem jogar em função do atacante. "Tentaremos deixá-lo em boas condições para fazer gols", comentou o meia Souza. Luís Fabiano agradeceu aos amigos pelo apoio, disse estar confiante em poder superar os rivais, mas acha que a equipe falhou na estratégia. "Não deveríamos tornar isso público, porque a marcação em cima de mim vai apertar." O Flamengo, que faz campanha medíocre na competição, não deverá pôr grandes obstáculos no sonho do são-paulino. Não aspira mais nada no Brasileiro e jogará com vários desfalques. O confronto marcará a despedida de Roberto Rojas como técnico. O chileno deixará o comando para voltar à função de preparador de goleiros. Aborrecido com a perda do cargo, ele pouco se pronunciou nos últimos dias. Não participou, na sexta-feira, de uma ´pelada´ entre a comissão técnica e a imprensa e não apareceu, na quinta, em evento do próprio clube. Se receber uma boa proposta, Rojas poderá deixar o Morumbi, mas, por enquanto, a saída não está em seus planos. A contratação de Cuca será anunciada oficialmente neste domingo pela diretoria, que deverá apresentá-lo nos próximos dias. Dois reforços já foram contratados: Danilo, meia do Goiás, e Rodrigo, zagueiro da Ponte Preta. Fabão, defensor do Goiás, também está chegando. Alguns atletas deixarão o clube, como o lateral-esquerdo Fabiano e o volante Carlos Alberto. Gustavo Nery, que está suspenso e não enfrenta o Flamengo, discute a renovação do contrato, mas não anda muito feliz com a demora da diretoria para definir sua situação. O elenco será dispensado após o jogo e deverá se reapresentar no dia 12 de janeiro. A pré-temporada, que poderia ser realizada fora do País, será feita no Centro de Treinamento por falta de tempo. Novidade ? O São Paulo vai inaugurar, no Morumbi, um painel eletrônico que poderá ser utilizado para publicidade e também para a exibição de programas especiais nos intervalos dos jogos ou mesmo transmissão de partidas realizadas simultaneamente.