Camisa nova do São Paulo já está pronta, mas será lançada só depois do Paulistão

O São Paulo vai lançar a nova camisa da temporada 2017 após o Campeonato Paulista. A expectativa de diretoria é apresentar os novos uniformes, modelo 1 e 2, entre abril e maio. A data ainda não foi definida porque depende de agenda dos atletas e também do momento do time.

A Under Armour, parceira do clube na confecção dos uniformes, sabe que não pode lançar se o time estiver em uma fase ruim, pois isso afeta o interesse do torcedor pelas novas camisas. Segundo Vinicius Pinotti, diretor de marketing do São Paulo, os modelos já foram aprovados. "As camisas estão prontas", revelou, lembrando que os uniformes dos próximos anos também já estão em desenvolvimento.

Segundo o Estadão apurou, as duas camisas de 2017 terão a mesma tecnologia do uniforme da última temporada. A "Coolswitch" possibilita uma maior capacidade de absorção do suor, tornando as peças mais leves durante as partidas, e repassa ao corpo uma sensação de refrescância. A tecnologia é impressa diretamente na parte interna dos tecidos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O visual não será muito diferente dos modelos atuais, até porque o estatuto do clube não permite cores diferentes nas camisas. A intenção da Under Armour é apresentar as duas camisas da temporada em um primeiro evento entre abril e maio, e deixar para apresentar os uniformes de treino e as camisas de goleiros em outras datas.