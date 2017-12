São Paulo vai mal até na Copa FPF Se o time principal do São Paulo está acumulando resultados ruins, o mesmo acontece com o time considerado B. Neste sábado, pela quarta rodada da Copa Federação Paulista de Futebol, O São Paulo perdeu para a Inter de Limeira por 2 a 1. Com apenas um empate conquistado em três jogos, o time do Morumbi é o lanterna do Grupo 7, com um ponto ganho. Por outro lado, assim como ocorre no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras dá sinais de reação também na Copa FPF. Neste sábado, bateu o Bragantino por 1 a 0 no Palestra Itália, marcando os seus primeiros pontos no Grupo 3. Na outra partida deste sábado, empate por 1 a 1 entre Grêmio Barueri e EC Osasco, pelo Grupo 4. O complemento da rodada acontece neste domingo, com a realização de oito jogos.