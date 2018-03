São Paulo vai mudar para reagir após derrota na estreia

O São Paulo vai tentar se recuperar no Paulistão após estrear perdendo para o Audax por 4 a 2. Contra a Ponte Preta, o técnico Rogério Ceni ainda não definiu a equipe, mas é provável que o lateral-direito Bruno e o atacante Luiz Araújo, que não enfrentaram o Moto Club no meio de semana, pela Copa do Brasil, sejam titulares.

“Como o Rogério vem falando, a equipe está treinando forte e não são apenas 11 titulares, são muitos jogos no decorrer do ano e todo mundo tem de estar preparado. Conseguimos a classificação no Maranhão, foi muito importante o resultado, e com isso ganhamos confiança. Agora, diante do nosso torcedor, temos de fazer uma boa partida e conquistar a vitória”, diz Bruno.

Ceni já avisou que vai mexer no time e para isso consultará sua comissão técnica para ver quais atletas estão mais desgastados. Sua preocupação é com novas lesões na equipe.