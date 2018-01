São Paulo vai nesta segunda ao Japão O São Paulo embarca em vôo da Lufthansa nesta segunda-feira, às 19h40, para Tóquio, no Japão. Desembarca na terça, às 23 horas, após 25 horas de vôo, enfrentando ainda fuso horário de 11 horas - já será manhã (10 horas) de quarta-feira no Japão. O clube voa em busca de seu terceiro título mundial (venceu a Copa Intercontinental em 1992 e 1993), o que o tornaria o maior vencedor de toda a história do futebol brasileiro. Para vencer o Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, o São Paulo terá de superar os outros cinco campeões continentais: Al Ittihad, da Arábia Saudita (Ásia), Al Ahli, do Egito (África), Sydney, da Austrália (Oceania), Saprissa, da Costa Rica (América Central, do Norte e do Caribe), e Liverpool, da Inglaterra (Europa). E precisa mais: voltar a jogar bem, o que não faz com constância desde 14 de julho, quando venceu a Copa Libertadores da América com goleada por 4 a 0 sobre o Atlético-PR, na época comandado por Antônio Lopes. Todos apostam que isso é possível. E apontam a volta da motivação como fator decisivo. ?Todos que me conhecem e conhecem meu trabalho, sabem que não sou um mercador de ilusões. Quando digo que a motivação virá, sei do que estou falando. Todos sabem da importância do Mundial e vão jogar com toda a motivação possível?, afirmou o técnico Paulo Autuori. O trabalho foi feito para que os jogadores chegassem ao Mundial em boas condições físicas e mentais para poder render o máximo. Por isso, os titulares tiveram folga de 7 a 14 de novembro. E só voltaram a jogar no domingo retrasado. ?Essa parada foi sensacional. Os jogadores tiveram um grande ganho físico e, com isso, terão capacidade de responder às cobranças. Sempre que foram requisitados, responderam?, defendeu Autuori. Ele acredita muito no grupo que dirige. Acredita que algum jogador pouco cotado possa surpreender, mas a aposta é mesmo nos veteranos. ?Aqueles jogadores de quem esperamos muito serão os que nos darão a resposta necessária. Tenho certeza absoluta disso.? Não é só ele que acha isso. O diretor de planejamento do clube, João Paulo de Jesus Lopes, cita os pilares da conquista que acredita ser possível. ?Alguém duvida que jogadores como Rogério Ceni, Cicinho, Lugano, Júnior, Mineiro e Amoroso vão deixar esse título escapar??