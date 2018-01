São Paulo vai poder contar com Jean O zagueiro Jean afirmou que está à disposição do técnico Cuca para a disputa do Campeonato Paulista. Seu contrato termina no dia 2 de março e ele tem uma proposta do Saturn, da Rússia. Havia a possibilidade dele pedir para não jogar para não atrapalhar uma possível negociação, mas o jogador conversou com seu empresário e decidiu participar do torneio que começa na quarta-feira. "Se eu sair do São Paulo vai ser para uma equipe do exterior", prometeu Jean. Por enquanto, apenas o Saturn apresentou proposta. Por outro lado, o técnico Cuca já declarou que conta com o zagueiro no seu planejamento. E isso sensibilizou o jogador: "É legal seu treinador afirmar isso, mas eu tenho de pesar várias coisas para que eu possa trabalhar com tranqüilidade no São Paulo. Procuro não me envolver. Meu procurador está tomando conta disso." Na manhã deste sábado, Cuca realizou treinos para aperfeiçoar a finalização, em simulações de situações de jogo. No final, Fabão, Adriano e Fábio Simplício treinaram cobranças de faltas. O treinador aproveitou para fazer um balanço da pré-temporada que começou na segunda-feira. "Está sendo uma concentração total e estamos aproveitando muito bem", avaliou. O lateral-direito Cicinho confirmou a ?dureza? dos treinos. "Está puxado, mas acho que está valendo a pena", afirmou o recém-contratado lateral-direito, que não teme ficar de fora da equipe em função de alguma liminar do Atlético Mineiro. "Pelo que minha advogada me passou, está tudo certo. Estou à disposição do técnico Cuca." O maior problema de Cicinho é a falta de disputa de jogos oficiais. Faz dois meses que o jogador não atua, pois não participou das últimas partidas do Campeonato Brasileiro, pelo Atlético Mineiro. "O professor Cuca já conversou comigo e perguntou como eu estava. Eu passei que só estava correndo para ficar em forma?, contou o lateral.