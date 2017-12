São Paulo vai treinar na Inglaterra O São Paulo embarca nesta quinta-feira à noite para uma semana de treinamentos na Inglaterra, aproveitando o período de descanso no Campeonato Brasileiro, enquando a Seleção joga contra Peru e Uruguai pelas Eliminatórias. Os jogadores treinarão contra o Manchester e no sábado enfrentarão o Bolton. Assistirão também à partida entre Inglaterra e Dinamarca, no domingo. "Nosso grupo é muito jovem e precisamos dar mais maturidade a esses garotos. Uma viagem como essa pode acrescentar muito à vida deles", diz o médico Marco Aurélio Cunha, supervisor de futebol do clube. Na bagagem, além das roupas da Via Veneto, que assinou um contrato publicitário com o clube, o São Paulo leva muitas preocupações. O time, na reta final do campeonato está se desmanchando. A diretoria tenta conseguir a liberação de Kléber da seleção sub-20 pois contará com seu artilheiro, Luís Fabiano, apenas na rodada final do Brasileiro, contra o Flamengo, no Morumbi. Luís Fabiano foi suspenso por haver dado uma cabeçada em Marquinhos, zagueiro do Corinthians, no dia 12 outubro. Expulso, ofendeu a árbitra Sílvia Regina de Oliveira. Não é só isso. Alexandre, após dar um carrinho no meia Adriano, do Atlético-PR, chocou-se com uma placa de publicidade e sofreu uma luxação no ombro direito. É outro que está fora do campeonato, embora acredite recuperar-se antes das quatro semanas previstas. É o mesmo caso de Ricardinho, que sofreu uma operação no menisco do joelho direito. Os desfalques continuam, pelo menos para o próximo jogo do Brasileiro, contra o Vitória, no Morumbi. Jean foi expulso contra o Atlético-PR e cumprirá suspensão automática. Como essa foi a sua segunda expulsão no Brasileiro, pode pegar mais de um jogo e continuar desfalcando o time. E há Carlos Alberto e Gabriel, que brigaram durante o jogo contra o Guarani e podem ser suspensos também. É muito problema para um time que tem apenas três pontos de vantagem sobre os seus concorrentes a uma vaga na Libertadores. São Caetano, Coritiba e Inter têm 68 pontos e ameaçam o São Paulo. O time de Rojas, além de Vitória, enfrentará Ponte Preta, em Campinas, Inter, em Porto Alegre e Flamengo, no Morumbi, quando Luís Fabiano estará de volta. De bom, a volta de Leonardo, que havia sido afastado há 45 dias por "deficiencia técnica" constatada pela diretoria. E de Souza, que voltou após uma operação nos ligamentos cruzados do joelho direito que o tiraram do futebol por cinco meses e meio.