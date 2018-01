São Paulo vai usar reservas no sábado Na chegada ao Brasil, nesta quinta-feira à tarde, Paulo Autuori confirmou que poupará praticamente todos os titulares para enfrentar a Ponte Preta, no sábado, em Campinas (SP). Até Rogério Ceni, com dores na virilha, é dúvida. O desfalque é o atacante Roger, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O goleiro Roger Noronha, reserva de Rogério Ceni, confirmou que recebeu proposta oficial do Santos para deixar o São Paulo. No entanto, a negociação só deve ser concluída depois da Libertadores.