São Paulo vence amistoso em Itu: 2 a 1 A chuva atrapalhou os planos do São Paulo que pretendia levar a sério o amistoso com o Ituano, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Com o gramado pesado, pouco se pôde exigir dos jogadores, mas a maior experiência do time do Morumbi garantiu a vitória por 2 a 1. O Ituano apresentou à torcida o time-base para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. A incessante chuva que caiu na cidade de Itu, não esfriou o ânimo dos jogadores do time da casa. Mas quem mandou em campo foi mesmo o São Paulo, diante de um adversário desestruturado em campo devido à falta de entrosamento. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o São Paulo abriu o placar. O lateral Fabiano desceu pelo setor esquerdo, cruzou rasteiro e Ricardinho só tocou no canto direito do goleiro André Luis, que nada pôde fazer. No intervalo, o técnico Roberto Rojas mudou todo o time do São Paulo, com exceção do atacante Rico. O Ituano se aproveitou disso e passou a dominar o jogo, empatando aos 10 minutos. Jabá sofreu pênalti, cobrou e fez o gol do Ituano. No final, prevaleceu a maior categoria do São Paulo, que marcou o segundo gol com Marco Antônio, aos 28 minutos, cobrando falta. O chute forte e o gramado molhado foram os ingredientes suficientes para dificultar a defesa do goleiro Fernando.