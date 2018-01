São Paulo vence Caracas e reencontra o Palmeiras Em noite pouco inspirada, o São Paulo jogou aquém do esperado e teve muitas dificuldades para vencer o Caracas por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, diante de quase 22 mil pagantes no Morumbi. Ainda assim, contou com o empate por 0 a 0 do Chivas com o Cienciano para ficar com a liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores da América, com os mesmos 12 pontos dos mexicanos, mas três gols a mais de saldo (6 a 3). Com os resultados, o São Paulo, quarto melhor time da primeira fase, vai repetir o duelo das oitavas-de-final de 2005 contra o Palmeiras, quinto melhor segundo colocado. O primeiro confronto será na próxima semana, provavelmente no Parque Antártica. No primeiro tempo, o time do Morumbi abusou dos passes errados e só assustou nas bolas paradas. Aos 11 minutos, Rogério cobrou falta na trave esquerda. Aos 24, obrigou Toyo a desviar para escanteio. Com a bola rolando, a defesa venezuelana, bem postada, anulou os atacantes são-paulinos. Aloísio só trombou e Thiago não conseguiu acertar o gol. Mas, no início do segundo tempo, Aloísio conseguiu facilitar a vida do São Paulo. Aos cinco minutos, ele cavou uma falta na entrada da área e a expulsão do zagueiro Bustamante, que já tinha cartão amarelo. Imediatamente, Muricy Ramalho tirou Fabão e colocou Alex Dias. E foi por ali, na ausência de Bustamente pelo lado direito da defesa, que o time do Morumbi chegou ao gol. Aos 12 minutos, Danilo recebeu, ajeitou para o pé direito e acertou o canto esquerdo de Toyo. Em dois minutos, Alex Dias teve duas chance de ampliar. Aos 14, bateu da entrada da área para fora. Aos 15, chutou forte e Toyo fez grande defesa. No entanto, aos poucos, o São Paulo perdeu a ânsia de gols. O time chegou com facilidade até a intermediária rival, mas não conseguiu criar quase nada. Quase porque, aos 45 minutos, Mineiro recebeu de Alex Dias e se jogou na área. O árbitro uruguaio Jorge Larrionda deu pênalti, que Rogério Ceni converteu para fechar o placar em 2 a 0.