São Paulo vence Ceará no Beach Soccer A seleção de São Paulo começou bem no VIII Campeonato Brasileiro de Beach Soccer, que está sendo realizado na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Na noite desta terça-feira os paulistas venceram a seleção do Ceará por 6 a 4. Os destaques do jogo foram os atacantes Evandro e Benjamim. Cada um fez três gols. Na rodada de amanhã, São Paulo enfrenta Bahia. O Ceará joga contra o Rio de Janeiro. A rodada desta terça teve ainda a vitória do Rio de Janeiro sobre Bahia por 2 a 1 e a goleada do Espirito Santo por 9 a 4 sobre a seleção do Maranhão.