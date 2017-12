São Paulo vence e assume a liderança O São Paulo venceu o Coritiba por 2 a 1, na noite deste domingo, no Paraná, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos ? três a mais que Ponte Preta, Goiás e Vitória. Agora, a equipe do técnico Cuca, que elogiou o desempenho do time, principalmente pelo fato de ter superado o cansaço da viagem à Argentina, tem mais tranqüilidade para trabalhar até o jogo decisivo de quarta-feira, contra o Rosario Central, no Morumbi, pelas oitavas-de-final da Libertadores. No Brasileirão, volta a jogar domingo, contra o Paraná, também no Morumbi. No começo do jogo, o São Paulo foi melhor. Já nos primeiros minutos, o time do Morumbi dominava a partida. A primeira jogada de perigo aconteceu aos sete minutos. Fabão arriscou de longe e a bola passou perto do gol de Fernando. Cuca foi muito feliz ao escalar o time. Sacou o atacante Grafite e colocou o meia Vélber. A alteração deu resultado. O ex-jogador do Paysandu foi fundamental para a vitória. Aos 23 minutos, deu ótimo passe para o atacante Luís Fabiano que, de frente para o goleiro Fernando, não desperdiçou: 1 a 0. Três minutos depois, uma grande jogada do São Paulo. Gustavo Nery tocou para Marquinhos que, de calcanhar, devolveu para Gustavo. O lateral tocou para Vélber, que o lançou. Na saída do goleiro do Coritiba, Gustavo Nery tocou por cima para fazer um golaço: 2 a 0. A equipe da casa abusava do jogo violento. Tanto que Gustavo Nery, após marcar, teve de ser substituído por Gabriel, depois de receber uma pancada na perna esquerda. O estreante Ramalho, se não tem uma boa saída de bola, ajudou bem a defesa com uma forte marcação. Com a desvantagem no placar, os donos da casa foram mais para o ataque. Aos 36 minutos, Ricardinho arriscou de fora da área e Rogério Ceni mandou para escanteio. No final do primeiro tempo, em cobrança de falta, Jucemar obrigou Ceni a fazer outra grande defesa. O técnico Antônio Lopes, insatisfeito com o rendimento de seu time, fez duas alterações no intervalo. Colocou Josafá e Márcio Egídio nos lugares de Rodrigo Batata e Ataliba. O Coritiba voltou um pouco mais animado. Aos dois minutos, Capixaba bateu forte, a bola desviou em André Nunes e, com muito perigo, foi para a linha de fundo. No lance seguinte, falta para o Coritiba. Jucemar acertou um forte chute. Rogério, no meio do gol, não conseguiu fazer a defesa, permitindo que o time paranaense diminuísse o placar. Após o gol, o jogo caiu um pouco em qualidade. O São Paulo não conseguia criar as jogadas de perigo do primeiro tempo. Tanto que, aos 15 minutos, Cuca substituiu Vélber por Grafite. Não deu muito resultado. O São Paulo não chegava mais com muito perigo. As principais jogadas saíam dos pés de Rogério Ceni, em cobrança de falta. Porém, o goleiro não estava com o pé calibrado. Jucemar ainda levou perigo aos 39 minutos. O chute foi para fora, assustando Rogério Ceni. Marquinhos também teve boa chance. De frente para o gol, mandou longe. Cicinho, aos 46, chutou rasteiro e a bola raspou a trave. Foi o último lance de perigo. Na próxima rodada, o Coritiba pega a Ponte Preta em Campinas.