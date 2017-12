São Paulo vence e assume o 3º lugar O São Paulo conseguiu vitória importante no seu plano de conquistar uma vaga para a Libertadores em 2004. Venceu o Coritiba por 1 a 0, gol de Luís Fabiano, e assumiu a terceira posição com 68 pontos, três a mais do que o rival deste domingo no Morumbi. Paralelamente, o time do técnico Roberto Rojas também comemorou o fato de, ao contrário das outras ocasiões, ganhar em um momento decisivo. O primeiro tempo do São Paulo foi desanimador. As duas equipes não avançavam para o ataque e a jogada de maior perigo foi a favor do Coritiba, aos 3 minutos, quando Souza avançou pela direita e chutou à queima roupa, para grande defesa de Rogério. Fora isso, o time de Roberto Rojas só chegou ao gol duas vezes: em uma cabeçada de Luís Fabiano aos 27 minutos e outro chute do atacante aos 41, após jogada de Lugano. Pouco para duas equipes que estão com boas chances de disputar a Taça Libertadores em 2004. No segundo tempo, tudo foi diferente. As duas equipes acordaram e passaram a buscar o jogo mas, de início, as melhores chances foram do Coritiba. A primeira aos 3 minutos com Souza lançando Marcel, que deixou a bola escapar, facilitando o trabalho de Rogério. Depois aos 5 foi a vez de Adriano tentar o gol são-paulino, chutando de longa distância para fora. No minuto seguinte, Marcel revidou com um chute do lado direito, defendido novamente por Rogério. A partir daí o time do Morumbi passou a ter vantagem na posse de bola e se aproveitou disso. Aos 7 minutos, Kleber lançou Luís Fabiano que chutou à queima roupa, do lado esquerdo de Fernando. Tanta insistência acabou dando resultado aos 12 minutos, quando Lugano fez bom lançamento de longa distância para Luís Fabiano, que ignorou a marcação dos dois zagueiros para abrir o placar com um chute na pequena área. A partir do gol, o São Paulo passou a ter mais a posse de bola e a fazer boas jogadas. As melhores foram uma troca de bola na área, complementada com um chute de média distância de Fábio Simplício aos 34 minutos e um chute forte de Adriano, defendido por Fernando aos 37.