São Paulo vence e avança na Copa SP O São Paulo se vingou do Santo André, responsável por sua eliminação no ano passado, e passou para a quarta fase da Copa São Paulo de Juniores. Jogando na casa do adversário, o estádio Bruno José Daniel, neste domingo, a equipe são-paulina ganhou por 2 a 1. Seu próximo adversário sai do jogo Portuguesa x Rio Branco. Apoiado pela maioria dos 12 mil torcedores que foram ao estádio, o São Paulo começou melhor e abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. O atacante Diego Tardelli avançou pela esquerda e passou para Marco Antônio, que, cara a cara com o goleiro Júnior, só teve o trabalho de tocar para as redes: 1 a 0. O time da casa surpreendeu no primeiro minuto do segundo tempo, quando Renato recebeu longo lançamento e apareceu livre na frente do goleiro Mateus. Daí, ele só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes, enquanto a defesa são-paulina pedia impedimento - não marcado pelo árbitro. Depois do empate, o São Paulo voltou a pressionar, explorando bem as laterais do campo. Mas saia com lentidão do meio-de-campo para o ataque, facilitando a missão da defesa adversária. Mas, aos 40 minutos, saiu o gol da vitória e da classificação são-paulina. Fábio Krauss tocou de cabeça, depois de uma jogada individual de Fábio Santos. Não havia mais tempo para reação do Santo André.