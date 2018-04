São Paulo vence e complica a vida do Grêmio

A anunciada "revanche" são-paulina não foi suficiente para que São Paulo e Grêmio fizessem uma boa partida na noite deste domingo, no Morumbi, pela 36.ª rodada, mas o objetivo foi alcançado: vitória por 1 a 0 e time gaúcho cada vez mais longe da Libertadores de 2008. Veja também Classificação Calendário/Resultados Com o pentacampeonato brasileiro conquistado, o São Paulo entrou em campo querendo tirar o time gaúcho da competição intercontinental, uma vez que o Grêmio havia sido seu algoz na edição da Libertadores deste ano, nas oitavas-de-final. Além de somar mais três pontos e chegar aos 76, o time paulista vê o Grêmio cair para a sétima colocação. Mesmo assim, o time gaúcho ainda tem chances de classificação. Em ritmo de férias, mas com o time completo, o São Paulo dominou os primeiros 15 minutos de partida, mas sem criar nenhuma boa chance, a não ser pela firme cabeçada de Aloísio, para fora. Já o Grêmio, que precisava de um bom resultado, chegou a assustar em apenas um lance na primeira etapa. Aos 24 minutos, Marcel, ex-São Paulo, pegou o rebote e tocou. A bola bateu na trave esquerda. Apesar da irritação demonstrada durante boa parte da primeira etapa, o técnico Muricy Ramalho manteve o mesmo time para o segundo tempo. A mesma atitude foi tomada pelo técnico gremista, Mano Menezes. São Paulo 1 Rogério Ceni; Breno, André Dias e Miranda; Leandro (Borges), Hernanes, Richarlyson, Jorge Wagner e Júnior; Dagoberto (Souza) e Aloísio Técnico: Muricy Ramalho Grêmio 0 Marcelo Grohe; Patrício, Léo, William e Hidalgo; Mahilson, William Magrão, Ramon (Luciano Fonseca) e Diego Souza; Jonas (Everton) e Marcel Técnico: Mano Menezes Gols: Rogério Ceni, aos sete minutos do segundo tempo Árbitro: Wagner Tardelli (Fifa-SC) Renda: não disponível Público: 24.773 total Estádio: Morumbi, São Paulo Aparentemente mais ligado em campo, o São Paulo tratou de pressionar a saída de bola do adversário e foi recompensado com um pênalti sofrido por Dagoberto. O goleiro Rogério Ceni demorou, mas cobrou bem e abriu o placar, aos sete minutos. Tendo que sair para o ataque, o Grêmio mostrou o porquê das inúmeras mudanças do técnico Mano Menezes em tal setor, já que Jonas e Marcel simplesmente não se entendiam. A culpa também deve ser colocada no meio-campo. Mesmo com a necessidade ao menos do empate, o Grêmio manteve-se quieto, sem esboçar jogada alguma, enquanto o São Paulo fez o seu papel: tocou a bola, criou duas boas chances e comemorou com sua torcida mais uma vitória, a 23.ª nesta edição. Agora, o São Paulo volta a pensar em utilizar jogadores mais jovens. Seu próximo embate no Brasileirão será diante do Botafogo, no dia 25 deste mês, às 16 horas, no Morumbi, enquanto o Grêmio encara o América-RN, no mesmo dia e horário, em Natal.