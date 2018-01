São Paulo vence e complica Santos Teve gostinho de vingança a vitória por 2 a 1 do São Paulo sobre o Santos na Vila Belmiro. Desde as quartas-de-final do Campeonato Brasileiro de 2002, quando o time da Baixada saiu vitorioso e iniciou a arrancada para o título, os são-paulinos ficaram engasgados. E com os três pontos deste sábado, a equipe de Oswaldo de Oliveira, homenageado pelos jogadores com um pacto pela vitória, não só se manteve na briga por uma vaga na segunda fase do Campeonato Paulista como praticamente afastou a chance dos santistas prosseguirem. O São Paulo chegou a 10 pontos em cinco jogos. O Santos tem a mesma pontuação, mas já encerrou sua participação na primeira fase com seis partidas. Santo André e Portuguesa Santista, ambos também com 10, jogam neste domingo no ABC. Dois detalhes interessantes chamaram a atenção para o jogo. O primeiro foi a forte marcação santista. Emerson Leão adiantou seus atacantes e pressionou a saída de bola adversária. Encurralados em seu próprio campo, os são-paulinos foram dominados. Empolgados pelo fato de jogar em casa, com o apoio da torcida, os santistas criaram as melhores chances. O segundo foi a forma encontrada por Oliveira para melhorar a situação e equilibrar a partida. Ao perceber a pressão, pediu que seus atletas se movimentassem mais, trocando de posição. E deu certo. Aos 29 minutos, o lateral-esquerdo Gustavo Nery aventurou-se pelo meio. Ricardinho percebeu e com um toque preciso o deixou de frente para o gol. O lateral ainda driblou André Luís antes de concluir para as redes, com um forte chute no ângulo do goleiro Júlio Sérgio. A sorte do Santos foi o azar do goleiro Rogério Ceni. Depois de Robinho buscar uma bola desacreditada na lateral do campo, avançou em direção ao gol e chutou rasteiro, cruzado. Rogério caiu para fazer a defesa e amorteceu a bola. No entanto, no movimento de corpo, seu joelho esquerdo resvalou. Bom para Ricardo Oliveira, que ficou com a sobra e empatou aos 41. Assim como acertou no primeiro tempo, no segundo o técnico da equipe do Morumbi encheu de argumentos aqueles que gostam de criticar seu trabalho dizendo, por exemplo, que só troca lateral por lateral. Oliveira substituiu Reinaldo por Itamar, ambos atacantes, e Leonardo por Gabriel, dois laterais-direitos. A salvação saiu dos pés de Luís Fabiano. Depois de um início de temporada ruim, ele finalmente desencantou e marcou o gol da vitória aos 37, após driblar o jovem goleiro santista. Ficha Técnica Santos ? Júlio Sérgio; Michel (William), André Luís, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Fabiano (Alexandre) e Diego; Robinho e Ricardo Oliveira. Técnico ? Emerson Leão. São Paulo ? Rogério Ceni; Leonardo (Gabriel), Jean, Régis e Gustavo Nery; Maldonado, Fábio Simplício (Adriano), Ricardinho e Kaká; Reinaldo (Itamar) e Luís Fabiano. Técnico ? Oswaldo de Oliveira. Gols ? Gustavo Nery aos 29 e Ricardo Oliveira aos 41 minutos do primeiro tempo; Luís Fabiano aos 37 do segundo. Árbitro ? Paulo César de Oliveira. Cartão amarelo ? Reinaldo, André Luís, Maldonado, Paulo Almeida, Jean, Fábio Simplício, Itamar e Ricardo Oliveira. Cartão vermelho ? Paulo Almeida e Maldonado. Local ? Vila Belmiro.