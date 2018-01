São Paulo vence e encosta nos líderes Depois de muito sofrimento, o São Paulo conseguiu vencer neste sábado à noite o Goiás por 1 a 0. A vitória diante do último colocado fez o time saltar para terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O gol salvador foi marcado por Júlio Baptista aos 36 do segundo tempo. Kaká novamente acabou sendo o ponto negativo. Além de jogar mal foi expulso. Rojas havia avisado aos jogadores que havia faltado atitude na partida contra o mesmo Goiás que custou a eliminação do time pela Copa do Brasil. E neste sábado valendo as primeiras colocações do Brasileiro, o ex-preparador de goleiros tratou de fazer o seu time atacar desde os primeiros minutos. Cuca, o técnico do Goiás, por seu lado, já previa o sufoco e tratou de organizar o time para travar a pressão adversária e buscar os contra-ataques. Ele acreditava que se seu time suportasse pelo menos os primeiros 20 minutos, a instabilidade emocional que virou marca registrada desta equipe. E o São Paulo contribuía. Rojas dependia de Kaká. Só que outra vez o jogador decepcionava. Errava passes seguidos e não conseguia se livrar do humilde Marabá que o seguia por todo o campo. Aos sete minutos, invertendo qualquer expectativa, Fábio Simplício deixa Kaká livre diante do goleiro Gilmar. Porém o meia conseguiu perder o gol, batendo para fora. A torcida que persegue o jogador cansada das suas partidas decepcionantes não perdoou o desperdício e o vaiou. Depois de uma jogada individual de Rico, a equipe de Rojas passou a contar com um atleta a mais. Aos 23, o atacante foi atingido violentamente por João Paulo que foi expulso. Só que o time não aproveitava a vantagem. Insistia em prender bola e facilitava a marcação. No segundo tempo, Kaká, que já fazia uma partida ruim, prejudicou ainda mais o São Paulo, logo aos três minutos, deu uma entrada violenta em Gil Baiano e foi expulso. Saiu sob vaias e não enfrentará o Guarani em Campinas. Com dez para cada lado, o jogo ficou bom para os goianos. Pressionado pela torcida, o São Paulo abria demais seu time aos contragolpes. E quando a equipe da casa estava pior, fez o seu gol. Júlio Baptista cabeceou forte depois de levantamento de Fabiano: 1 a 0, aos 36 minutos. A partir daí, Rojas tratou de recuar o time e garantir o ótimo resultado. Conseguiu. Classificação