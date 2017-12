São Paulo vence e fica perto da vaga O São Paulo fez a festa de mais de 56 mil torcedores na noite desta quarta-feira, no Morumbi. A boa vitória sobre o Deportivo Tachira por 3 a 0 praticamente colocou a equipe na semifinal da Copa Libertadores da América. Afinal, o time brasileiro pode perder por até dois gols de diferença na próxima quarta-feira, em San Cristóbal, na Venezuela, para avançar na competição da qual não participava havia 10 anos. Foi o primeiro triunfo são-paulino com três gols de vantagem desde o fim do Campeonato Paulista. O São Paulo vinha tendo dificuldade para vencer os jogos em seu estádio nos últimos dois meses. No Brasileiro, por exemplo, apenas empatou com o Paraná, no domingo, e passou com dificuldade por Fluminense e Atlético-PR (1 a 0 em ambos). Na semana passada, pela Libertadores, sofreu para fazer 2 a 1 no Rosario Central. O Tachira, embora tenha entrado em campo irritado com algumas críticas recebidas no Brasil - jogadores foram chamados de gordinhos por um componente da comissão técnica são-paulina em matéria publicada pelo diário Lance! -, não deu muito trabalho. Pelo contrário, preocupou-se apenas em se defender. E acabou perdendo a invencibilidade na Libertadores - era o único que ainda não havia sido derrotado. O São Paulo, que entrou com Gabriel no meio-campo, no lugar de Marquinhos, teve problemas para furar o bloqueio venezuelano no início do confronto. Mas, após o gol de Rogério Ceni, em cobrança de falta, aos 32 minutos, passou a comandar o jogo e a criar boas oportunidades. "O primeiro tempo foi duro, o Tachira é uma equipe competitiva, mas o São Paulo jogou bem", analisou Rogério Ceni, que marcou seu 31º gol na carreira. A equipe brasileira passeou na segunda etapa e, se tivesse sido um pouco mais feliz nas finalizações, teria conseguido uma goleada. Mesmo assim, chegou aos 3 a 0 com facilidade. Luís Fabiano, de pênalti, e Gustavo Nery fecharam o placar. Artilheiro são-paulino na Libertadores, com 6 gols, Luís Fabiano deixou o campo com dores na perna direita, mas não preocupa. No domingo, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro, pelo Brasileiro, em Belo Horizonte.