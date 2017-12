São Paulo vence e já está classificado O São Paulo não precisou suar muito a camisa para vencer o Atlético Sorocaba por 3 a 0, hoje, no Morumbi, e conquistar, com três rodadas de antecedência, vaga nas quartas-de-final do Campeonato Paulista. O time chegou a 16 pontos e tem 6 a mais que a Ponte Preta, vice-líder. O Barbarense, que hoje é o último entre os que garantem classificação, soma 7, na 4.ª colocação. Mais do que um lugar na fase seguinte, a comissão técnica comemora o fato de poder usar os últimos jogos da primeira fase para fazer ajustes. E há necessidade de acertos. O setor de armação ainda não conseguiu fazer uma apresentação convincente, apesar dos bons resultados do time em 2004 - venceu seis vezes e empatou uma. Os são-paulinos passam, agora, a pensar na Libertadores. Na quinta-feira, o time recebe o Cobreloa, no Morumbi, em partida programada para as 19 horas. Os dirigentes esperam mais de 40 mil pessoas, apesar do horário - o clube ainda tenta adiar em pelo menos uma hora o início do confronto, mas a Conmebol se mostra irredutível. Cerca de 6 mil torcedores apoiaram o São Paulo hoje, mas não viram um grande jogo. A equipe do técnico Cuca atuou com má vontade em muitos momentos, sem grande empenho. Fez apenas o suficiente para alcançar os 3 pontos. O Atlético Sorocaba, mesmo contando com jogadores limitados, chegou a assustar. Chutou uma bola na trave e exigiu pelo menos três boas defesas de Rogério Ceni. O líder do Grupo 1 abriu o placar com seu artilheiro, Luís Fabiano, que já marcou 8 gols na competição. O atacante finalizou de fora da área e o goleiro Wendel engoliu um frango. Wendel, por sinal, foi escalado no lugar de Uanderson, apontado como culpado pelos últimos resultados ruins dos sorocabanos. Com o elenco que tem, o Atlético pode contratar Oliver Kahn e Dida que não vai alcançar vôos muito altos. Luís Fabiano deixou o campo comemorando. Ganhou aposta de Cuca por não ter sido expulso, até agora, nenhuma vez no ano. O treinador prometeu oferecer a ele e ao restante do grupo uma tarde de churrasco caso o atleta não recebesse nenhum cartão vermelho até hoje. "Agora ele vai ter de pagar, vou cobrar." Irritado com a fraca atuação do meio-campo, Cuca trocou Danilo por Souza, no intervalo. O São Paulo, mesmo em câmera lenta, melhorou e fez mais dois gols, no segundo tempo, com Souza e Marquinhos.