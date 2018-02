São Paulo vence e mantém a liderança O melhor ataque do campeonato paulista teve dificuldades para furar o bloqueio hoje da pior defesa. Mas graças ao goleiro Rogério Ceni, o São Paulo venceu o Rio Branco por 1 a 0 e aumentou sua distância para os clubes que o perseguem na liderança do Paulistão. O goleiro fez o único gol da partida em cobrança de pênalti, aos 28 minutos do segundo tempo. Foi seu 37º gol na carreira, o quinto de pênalti. Rogério encheu o pé na cobrança para mostrar ao companheiro Diego Tardelli como se faz, pois o atacante teve sua chance na primeira parte do jogo e errou, num toque sutil por baixo da bola. Foi vaiado ao deixar o campo. "O Rio Branco foi aguerrido do começo ao fim da disputa. O placar foi apenas de 1 a 0, mas ele vale três pontos do mesmo jeito. Sobre minha cobrança do pênalti, não podemos dar chance para o azar. Quando precisamos do resultado, temos de soltar o pé", disse, ainda no gramado, dando uma alfinetada em Diego Tardelli. A liderança no Paulista está mais do que segura nas mãos do Tricolor. Com a vitória de hoje no Morumbi, o time de Leão chegou a 32 pontos - sete a mais que o segundo colocado, o Mogi Mirim, e oito na frente do Santos. Mogi e Santos entram em campo amanhã. Apenas 11 mil torcedores foram prestigiar o São Paulo hoje. E não gostaram do que viram. Pudera. Os cascudos do técnico Leão tiveram dia de Cinderela. Talvez cantando vitória antes do tempo, os tricolores fizeram um jogo sobre os saltos. O episódio que coroou essa atuação foi o pênalti perdido por Tardelli, aos 46 minutos de jogo. O atleta até que marcou na primeira tentativa, batendo forte, como se deve, mas o árbitro Marcelo Krochmalnik viu invasão na área e o mandou repetir a cobrança. Aí Tardelli inventou. A batida forte da primeira vez foi trocada por um ?totozinho? por cobertura. Matou o goleiro e o técnico Leão de raiva, pois a bola passou por cima do gol. "Bati novamente, como o juiz mandou, mas fui dar uma ?cavadinha?, e errei", disse o atacante, no intervalo da partida. O torcedor que não é bobo nem nada, não poupou o artilheiro do seu time na temporada e o vaiou ao ser substituído por Welber. Foi por terra a pretensão do atleta de marcar um gol por jogo. O São Paulo errou muito passes. Teve Cicinho e Júnior mais soltos, mas eles pouco fizeram. O lateral-direito foi um pouco melhor. A defesa do Rio Branco esteve bem posicionada até o fim. O primeiro tempo quase não teve oportunidades de gol. Nenhum dos lados. O segundo tempo foi até mais equilibrado. O São Paulo não se achava. Leão mudou algumas peças e o sistema do time, do 3-5-2 para o 4-4-2. Aos 26, Welber foi derrubado por Chicão na área. O juiz correu apontando bola para o Rio Branco, mas acabou marcando outro pênalti. Houve reclamação e muita ironia dos atletas visitantes. Grafite pegou a bola, mas não reclamou quando Rogério Ceni a tomou para bater ele o pênalti, aos 28. Ele chutou forte e fez o gol da vitória. Leão, que na temporada passada cansou de reclamar que os árbitros não marcavam pênaltis para sua equipe, teve hoje dois anotados em favor do Tricolor. O Rio Branco teve depois duas chances boas de empatar, ambas com Lê. Mas o atacante desperdiçou as duas, com chutes para fora. O Tricolor se prepara agora para encarar o Quilmes na Libertadores, em jogo na quarta-feira.