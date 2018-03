São Paulo vence e mantém chances O São Paulo teve bons momentos na vitória sobre o Grêmio por 2 a 0, hoje, em Natal, mas ainda não foi capaz de garantir a classificação para a próxima fase da Copa dos Campeões. O time chegou a 4 pontos no Grupo C e, agora, divide a liderança com o Vitória-BA. O Cruzeiro tem 2 e o Grêmio, também com 2, está fora da disputa. Para avançar na competição, a equipe paulista tem de torcer por vitória ou empate do time de Salvador ou para que os mineiros vençam por pelo menos três gols de diferença, em partida que será realizada neste domingo, às 16 horas, em Natal. Se o São Paulo tivesse marcado mais um gol, estaria matematicamente classificado, mas desperdiçou pelo menos quatro excelentes oportunidades de gol. ?Nosso time está errando demais no momento de concluir, falhando na hora de definir a partida?, lamentou Kaká, que teve atuação regular e foi substituído no segundo tempo por Adriano. Foi novamente, no entanto, a principal atração da torcida feminina. A partida foi equilibrada no primeiro tempo, mas os dois melhores lances foram dos paulistas: um em cobrança de falta de Rogério Ceni, que Eduardo Martini defendeu, e outro em chute de Reinaldo, que acertou o travessão. Logo no início da segunda etapa, o São Paulo abriu o placar. Aos 4 minutos, Gustavo Nery cruzou da esquerda e Luís Fabiano, livre, apenas empurrou para o gol. Em seguida, Fábio Simplício perdeu grande oportunidade de ampliar o marcador. Os jogadores do Grêmio perderam a cabeça e apelaram para as faltas mais duras. O zagueiro campeão do mundo com a seleção brasileira Anderson Polga acabou sendo expulso por jogada violenta. ?Eles bateram demais?, reclamou o atacante Sandro Hiroshi, que entrou no lugar de Luís Fabiano e fez o segundo gol são-paulino. Aos 47, chutou com força da entrada da área, sem chances de defesa para Eduardo Martini. Rogério Ceni não teve quase nenhum trabalho na partida. Amanhã, o São Paulo ficará ligado no jogo entre Cruzeiro e Vitória. Se o resultado não for favorável, será a primeira vez que o time do Morumbi é eliminado na primeira fase da Copa dos Campeões. Caso isso ocorra, a delegação deverá voltar para a capital paulista já segunda-feira, quando começará a se preparar para o Campeonato Brasileiro.