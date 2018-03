São Paulo vence e termina em primeiro O São Paulo derrotou o The Strongest por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Morumbi, e garantiu o primeiro lugar do grupo 3 da Copa Libertadores da América. Classificado para a próxima fase, o time são-paulino terminou com 12 pontos - a outra vaga da chave ficou com o Universidad de Chile, que chegou aos 9 pontos ao empatar com o Quilmes por 1 a 1.