São Paulo vence e volta a liderar provisóriamente o Paulistão O São Paulo voltou a assumir a liderança provisória do Campeonato Paulista ao bater a Ponte Preta, por 1 a 0, neste sábado, no Morumbi, no jogo de abertura da 14.ª rodada. Com a vitória, a décima da equipe no Paulistão, o time tricolor chegou a 34 pontos e superou provisoriamente o Santos, que 32 pontos e joga no domingo contra o Ituano, em Itu. A derrota deixou a Ponte Preta mais longe do sonho de se classificar para a semifinal. O time campineiro segue com 20 pontos e deve perder a oitava posição após o complemento da rodada. A história do jogo poderia ter sido diferente. O meia Souza deu uma entrada criminosa - com a sola da chuteira no joelho do adversário - em Ricardo Conceição. Mas o juiz José Henrique de Carvalho decidiu dar apenas o cartão amarelo. Pressionando a Ponte Preta desde o inicio do jogo, o São Paulo demorou 25 minutos para abrir o placar. Hugo recebeu na área, passou por três marcadores e bateu cruzado, quase sem ângulo, sem chance para o goleiro Denis, que vinha se destacando até então. No segundo tempo, com a chegada da chuva, o jogo perdeu em velocidade. O São Paulo continuou dominando territorialmente, mas não chutava ao gol, como se estivesse satisfeito com o resultado. A apatia são-paulina quase acabou em gol da Ponte Preta aos 30, quando Anderson Luís recebeu livre na área, ajeitou a bola, mas chutou em cima de Rogério Ceni, na saída do goleiro. Na próxima quarta-feira, o São Paulo volta a campo para enfrentar o Necaxa, na cidade de Aguascalientes, no México pela Libertadores. A equipe viaja neste domingo para a partida. A Ponte joga apenas no sábado (24), quando visita o Noroeste, em Bauru, pelo Paulistão. No Estadual, o time tricolor encara o São Caetano, fora de casa. São Paulo x Ponte Preta São Paulo - Rogério Ceni; Alex Silva, Edcarlos e Miranda; Ilsinho, Hernanes, Souza, Hugo (Lenilson) e Jadilson (Júnior); Leandro e Aloísio (Marcel). Técnico: Muricy Ramalho. Ponte Preta - Denis; André Cunha (Jonatan), Anderson, Émerson e Fernando; Ricardo Conceição, Dionísio (Castor), João Marcos e Anderson Luís; Heverton (Wanderley) e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista. Gol - Hugo, aos 25 minutos do primeiro tempo. Árbitro - José Henrique de Carvalho. Cartões amarelos - Ricardo Conceiçã, Souza, Ilsinho Hugo e Leandro Renda e público - Não disponíveis Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo.