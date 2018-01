São Paulo vence fácil a Ponte Preta São Paulo e Ponte Preta, mais uma vez, fizeram um jogo com muitos gols. Bom para o Tricolor, que goleou neste Domingo a equipe de Campinas por 4 a 1, no Morumbi, e se aproximou da liderança do Torneio Rio-São Paulo, agora com 14 pontos. O Palmeiras é o líder isolado com 16. Já a Ponte, que até o início da rodada, dividia o primeiro lugar, caiu para sexto, com os mesmos 13 pontos. O time do Morumbi volta ao campo na quarta-feira, em Teresina, para enfrentar o Flamengo (PI) pela Copa do Brasil. Na véspera, o técnico da Ponte Preta, Osvaldo Alvarez, o Vadão, já havia demonstrado a tendência de abrir mão do estilo ofensivo que levou sua equipe à liderança do campeonato. Sua argumentação era de que para enfrentar o time com melhor ataque (somados os quatro de ontem, o São Paulo chegou a 22 em sete partidas), fora de casa, seria necessário privilegiar a defesa para tentar surpreender nos contra-ataques. No entanto, na prática o treinador campineiro, com a escalação de três atacantes, conseguiu apenas anular seu meio-campo e, conseqüentemente, o ataque. Washington teve de recuar para buscar o jogo. Sem habilidade para isso, ele não conseguiu fazer a ligação com Lucas e Jean. Com mais atletas no setor, o São Paulo dominou a armação das jogadas. Já a defesa não foi nem sombra daquilo que Vadão esperava. A prova disso foram os três gols são-paulinos no primeiro tempo. Em todos eles, a equipe do Morumbi contou com falhas do adversário. No primeiro gol, aos 9 minutos, os ponte-pretanos se complicaram pelo lado direito. Bom para França, que ficou com a bola, tocou para Gustavo Nery que chutou forte para o meio da área. Kaká, sem marcação, só tocou para o gol. Outra deficiência dos visitantes foi constatada nas jogadas pelo alto. Quem se aproveitou disso foi Reinaldo. Sem marcação, ele marcou dois de cabeça. O primeiro aos 16, após cruzamento de Souza pelo lado direito do ataque. Três minutos depois, uma jogada parecida, só que pela esquerda, resultou no terceiro gol tricolor. A fácil vantagem conquistada na primeira etapa fez com que o time de Nelsinho se acomodasse em campo. Do outro lado, Vadão tentou arrumar seu time com a entrada do meia Adrianinho no meio. A alternativa se mostrou eficiente e, aos 16, o próprio Adrianinho chutou forte. No caminho, Alex Oliveira desviou e bola para o gol de Rogério Ceni. Porém, aos 42, o jovem lateral-direito Gabriel, que ganhou notoriedade primeiro por ser filho do ex-jogador Wladimir e depois por ter deixado Belletti no banco, arriscou da entrada da área. A bola desviou na zaga campineira e entrou no canto direito de Ronaldo, fechando a goleada são-paulina.