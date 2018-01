São Paulo vence fácil em Limeira Um toque, um zagueiro vencido, um chute forte que se transforma em gol. A cada rodada do Campeonato Paulista, Kaká mostra que há vantagens para o torcedor em deixar sua casa e ir a até o campo vê-lo jogar. Sempre há a possibilidade de uma jogada de exceção, como o segundo gol deste domingo, em Limeira, na vitória do São Paulo sobre a Inter por 3 a 0. Kaká foi o melhor em campo novamente. Fez um gol, deu passe para os outros dois, correu muito, fez falta violenta, sofreu falta violenta e até perdeu gol. Atuação que, por si só, seria suficiente para vencer a Inter, do técnico italiano Giuseppe Pallavicni, que nem visto para trabalhar tem. "É muito gostoso fazer gols bonitos. Foi o segundo em dois jogos, mas o importante é que tivemos personalidade para vencer, mesmo com um jogador a menos", afirmou Kaká, que também liderou o São Paulo na goleada sobre o Juventus na rodada passada, ao marcar três gols. E ele promete mais contra a Portuguesa Santista, domingo, no Morumbi. "Não fiz pré-temporada e só agora estou entrando em forma física. Vamos ter uma semana para trabalhar e isso vai me ajudar a render mais no domingo." Os 3 a 0 poderiam ser mais, muito mais. Basta lembrar que o São Paulo, desde os 32 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Luís Fabiano, jogou com um homem a menos. Mesmo com a desvantagem, o time fez mais dois gols. O São Paulo dominou desde o início, ajudado pelo esquema da Inter. Com três zagueiros, dois laterais fracos e sem saída de bola, o time de Limeira era acuado pelos são-paulinos, que tinham todo o campo para jogar. Um exemplo da superioridade: os visitantes conseguiram 11 escanteios a favor e apenas um contra. Aos 10 minutos, Kaká carregou a bola lateralmente e com um passe de pé direito descobriu Kléber, que infiltrava-se entre André e Galego. O jovem atacante tocou na saída de Oliveira e fez seu primeiro gol como profissional. "É fácil jogar com o Ricardinho, o Kaká e o Luís Fabiano. Eles me deixaram na cara do gol e tive sorte de marcar." O lance praticamente se repetiu aos 24 minutos, com o passe de Ricardinho, mas o chute de Kléber, desta vez, saiu para fora. Se tivesse um time pouco melhor, a Inter poderia ter esperanças de reagir quando Luís Fabiano foi expulso aos 32 minutos. Depois de sofrer duas faltas não apitadas, caído no chão, o atacante do São Paulo viu o árbitro Paulo César de Oliveira afastar-se do lance. Repentinamente, o juiz voltou e lhe deu vermelho. "Não posso dizer qual foi o palavrão, mas fui ofendido por ele", disse Paulo César de Oliveira. "Já fiz muita coisa errada, mas hoje fui perseguido. Não fiz nada e isso deixa minha carreira em perigo", retrucou Luís Fabiano. Em campo, nada mudou. O São Paulo continuou tendo espaços, com Ricardinho e Kaká tocando a bola sem ninguém a incomodá-los. Mudança de posicionamento, só no segundo tempo. A Inter animou-se e resolveu atacar um pouco mais, buscando o empate. Teve de enfrentar, então, o contra-ataque do São Paulo. E foi fatal aos 14 minutos. Ricardinho para Kaká, para Simplício, de volta para Kaká e o golaço. Um toque simples tirou Rogério da jogada e deu espaço para que ele acertasse um belo chute de fora da área. Foi seu quarto gol no campeonato e o 45º com a camisa são-paulina. A Inter passou a apelar. Aos 20 minutos, Fabiano Ferri deu um pontapé em Ricardinho, apenas um minuto depois de haver levado amarelo. Aos 38, segurou Ricardinho duas vezes e nada de cartão. O lateral-esquerdo Galego tentava alguma coisa para a Inter. No primeiro tempo, cobrou uma falta com muito perigo. No segundo, passou três vezes por Leonardo Moura, mas os cruzamentos não alcançavam ninguém. O São Paulo, que tinha até Kléber recuado, esperava o momento de terminar de vez com o jogo. E o último gol veio novamente com um contra-ataque. Desta vez, puxado por Gustavo Nery, que, com a chegada de Fabiano, passou a jogar melhor do que no ano passado. Ele tomou uma bola, tabelou com Kaká e marcou. Dois minutos depois, o árbitro errou ao anular gol de Leonardo, que não estava impedido. Nem precisava. Há muito, Kaká já havia resolvido o jogo. Ficha técnica: Inter de Limeira - Oliveira; Max, Válber (Almeida), André Gueller e João Paulo (Rogério); Alexandre Silva, Silas, Fabiano Ferri e Galego; Fábio Lopes e Renato Martins (Fabinho). Técnico: Giuseppe Pallavicini. São Paulo: Rogério Ceni; Leonardo, Jean, Régis e Gustavo Nery (Fabiano); Maldonado, Fábio Simplício, Ricardinho (Adriano) e Kaká; Kléber (Júlio Baptista) e Luís Fabiano. Técnico: Oswaldo de Oliveira. Gols: Kléber, 18 minutos do primeiro tempo; Kaká, aos 14, e Gustavo Nery, aos 43 do segundo. Árbitro: Paulo César de Oliveira. Cartão amarelo: André Gueller, Max e Fabinho Ferri. Renda: Não divulgada. Público: 10.604 pagantes. Local: Major Levy Sobrinho, em Limeira.