São Paulo vence Figueirense por 2 a 0 O São Paulo não precisou exibir um futebol brilhante para derrotar o limitado time do Figueirense por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, em Florianópolis, pela Copa do Brasil. Com o resultado, a equipe pode até perder por um gol de diferença na partida de volta, dia 30, para avançar às quartas-de-final da Copa do Brasil. A vitória alivia a situação do técnico Oswaldo de Oliveira, que se deu bem com as mudanças feitas. Mesmo assim, ainda não pode se considerar totalmente à vontade no cargo. O confronto com o Criciúma, no domingo, em Criciúma, pelo Brasileiro, tem vital importância para seu futuro. Oswaldo apostou nos recém-contratados Adriano e Souza, que disputaram o Paulista pela Portuguesa Santista. Souza mostrou desenvoltura e fez boas jogadas, apesar da falta de entrosamento. Adriano foi bem na marcação. E Fábio Simplício, improvisado na lateral-direita, demonstrou mais personalidade que Gabriel. O Figueirense, que quase venceu o Corinthians no fim de semana ? empatou por 3 a 3 ?, apresentou falhas gritantes na marcação e muito pouca categoria no ataque ? com exceção do veterano Evair. Teve somente duas boas oportunidades durante os 90 minutos, em erros dos são-paulinos. Não assustou no restante do jogo. O São Paulo atuou com cautela, mas não abdicou do ataque, apesar de ter jogado fora de casa. O primeiro tempo foi marcado pelo excessivo número de faltas e pelo baixíssimo nível técnica. A vitória foi garantida, com certa facilidade, na segunda etapa. Logo no início, Luís Fabiano ? como sempre ? aproveitou cruzamento de Ricardinho e, de cabeça, abriu o placar. O atacante vem sendo, de longe, nos últimos meses, o melhor jogador do São Paulo. Nesta quarta, provou, mais uma vez, que é decisivo. Por isso, sua possível ausência ? estava com dores na virilha esquerda ? preocupava a comissão técnica. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa apresentará, na manhã desta quinta-feira, o zagueiro Diego Lugano, de 22 anos, que foi contratado do Nacional, do Uruguai, e assinou contrato de três anos. Lugano, titular da seleção sub-23, mas reserva do Nacional, chegará para ser titular, embora não tenha grande experiência. Segundo os uruguaios, o São Paulo pagou US$ 300 mil para adquirir seus direitos. Outro atleta para a defesa, porém, deverá ser contratado. Empresários estão oferecendo vários, como Cris, ex-Cruzeiro, e que está na Alemanha, Argel, ex-Santos e Palmeiras, atualmente em Portugal, e Luciano, do Criciúma. Ficha Técnica: Figueirense: Edson Bastos; Paulo Sérgio (Zinho), Márcio Goiano, Cléber e Emerson Ávila; Jeovânio, Luciano Sorriso, Danilo (Oliveira) e Bilu; Evair e Marcelo Régis (Roberto). Técnico: Vagner Benazzi. São Paulo: Roger; Fábio Simplício (Gallo), Jean, Gustavo Nery e Fabiano; Adriano, Júlio Baptista, Ricardinho e Souza; Reinaldo (Kleber) e Luís Fabiano (Rico). Técnico: Oswaldo de Oliveira. Gols: Luís Fabiano aos 45 segundos e Júlio Baptista aos 34 minutos do segundo tempo. Árbitro: Carlos Eugênio Simon (RS). Cartão amarelo: Márcio Goiano, Luciano Sorriso, Roger, Fábio Simplício e Adriano. Local: Orlando Scarpelli.