São Paulo vence Grêmio no Olímpico: 2 a 1 Em plena Porto Alegre, Rojas estragou a festa preparada para Tite. Torcedores, jogadores e até o presidente Marcelo Portugal Gouvêa estavam no Estádio Olímpico para prestigiar aquela que deveria ser a festa de aniversário dos 42 anos do treinador. Bastava ganhar o jogo e esperar como presente um convite para assumir o time paulista. Só que o chileno preparador de goleiros, improvisado como técnico, armou o time de maneira surpreendente, calou os gaúchos e constrangeu Portugal Gouvêa, principal defensor de Tite. O São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1, com excelente atuação de Luís Fabiano, e assumiu a terceira colocação. Foi a sexta partida consecutiva sem derrotas desde que Rojas assumiu. Para quem não quer transformações na sua vida, até que o chileno está disfarçando bem. Ousado, preparou muito bem o seu time. Sem Adriano, suspenso, e Reinaldo com bronquite e péssima fase, Rojas investiu em três volantes para acabar o espaço no meio-de-campo. Nem mesmo a ausência inesperada de Leonardo, que teve um distúrbio estomacal antes do almoço, o assustou. Ele colocou em campo o jovem Tiago de 20 anos. A estratégia era travar os gaúchos e buscar contragolpes em velocidade pelas laterais, principalmente pela esquerda com Fabiano. Do outro lado, Tite optou pela maneira tradicional que monta seu time, no 4-4-2, com o lateral Gilberto como meia. Mesmo sabendo da pressão dos torcedores por causa do empate diante do Independiente de Medellín, pela Libertadores. O time estava precisando da vitória no Brasileiro para animar o ambiente antes do jogo decisivo da Libertadores. Só que ficou claro que o time é fraco e descontrolado emocionalmente. O São Paulo tomava a bola com facilidade e atacava sem marcação. Foi assim que aos oito minutos já marcava seu primeiro gol. Fabiano cruzou, Luis Fabiano cabeceou no travessão e Júlio Baptista completou chutando forte: 1 a O. O gol enervou os gaúchos, que passaram a distribuir pontapés. A decepção do lado paulista era novamente Kaká, muito mal. Não auxiliava Luís Fabiano e era anulado passivamente por Amaral. Na força, o Grêmio empatou. Claudiomiro cobrou lateral, Christian desviou de cabeça e Anderson acertou um chute fortíssimo na entrada da área: 1 a 1, aos 33 minutos. No segundo tempo, Kaká, contundido, nem voltou. Não fez falta. Luís Fabiano decidiu a partida ao completar desvio de Claudiomiro: 2 a 1 aos nove minutos. Rodrigo Fabri e Carlos Alberto foram expulsos aos 14 minutos, depois de trocas de empurrões. Os pontapés dos dois lados se multiplicaram e chegaram a 58 faltas no jogo. O São Paulo recuou e segurou o resultado como se estivesse em casa. Não foi o aniversário que Tite sonhava. Ficha Técnica Grêmio ? Danrlei; Anderson Lima, Renato (Caio), Claudiomiro e Roger; Amaral, Tinga, Rodrigo Fabri e Gilberto; Luís Mário e Christian (Hélton). Técnico ? Tite. São Paulo ? Rogério Ceni; Thiago, Jean, Gustavo Nery e Fabiano; Alexandre, Júlio Baptista, Carlos Alberto e Ricardinho; Kaká (Ailton) e Luís Fabiano. Técnico ? Roberto Rojas (interino). Gols ? Júlio Baptista aos 8 e Anderson Lima aos 33 minutos do primeiro tempo; Luís Fabiano aos 9 do segundo. Árbitro ? Márcio Resende de Freitas (SC). Cartão amarelo ? Amaral, Thiago, Roger, Danrlei e Caio. Cartão vermelho ? Rodrigo Fabri e Carlos Alberto. Local ? Olímpico. classificação