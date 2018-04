São Paulo vence Juventude e está na final da Copa SP

O São Paulo está classificado para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bicampeão do torneio, o time do Morumbi se classificou para a decisão ao derrotar o Juventude, principal surpresa da competição, por 2 a 0, nesta sexta-feira, em Jaguariúna.

Na decisão, a equipe vai enfrentar o vencedor do confronto entre Santos e Palmeiras, que será realizado no sábado. A final está marcada para segunda-feira.

Favorito no duelo com o Juventude, já que venceu todos as partidas que disputou na competição, o São Paulo foi mais ofensivo, dominou a partida e teve mais posse de bola. E a equipe abriu o placar aos 28 minutos, com Zé Vítor, que converteu cobrança de pênalti.

Na etapa final, o São Paulo manteve o domínio e ampliou o placar aos três minutos, com um chute forte de Marcelinho. Em desvantagem, o Juventude tentou reagir e chegou a acertar a trave em uma finalização de Alex. Mas o São Paulo soube controlar o jogo para garantir a vitória por 2 a 0 e a classificação para a final, quando tentará acabar com o jejum na Copa São Paulo, já que não é campeão do torneio desde 2000.