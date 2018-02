São Paulo vence o Juventus e lidera o Paulistão Em noite de eclipse lunar, o São Paulo virou o líder provisório do Campeonato Paulista. Dominando boa parte do jogo, o time tricolor venceu o Juventus por 2 a 0 neste sábado, no Pacaembu, na abertura da 11.ª rodada do torneio. Com a vitória, o time do Morumbi chegou a 27 pontos e agora torce para que o vice-líder Santos - 25 pontos - não vença o Paulista, neste domingo, na Vila Belmiro. De quebra, o São Paulo chegou a sua 26.º partida invicto. Para o Juventus, a derrota significa que o time irá permanecer pelo menos mais uma rodada na zona do rebaixamento. O time da Mooca tem oito pontos e pode cair para a penúltima posição, dependo dos resultados de domingo. O São Paulo dominou o jogo desde o primeiro minuto e poderia ter aberto o placar aos 25 minutos, quando Rogério Ceni cobrou pênalti - cometido por Renato, que pôs a mão na bola - e acertou o travessão do goleiro Deola. Antes do final do primeiro tempo, o São Paulo ainda teve lucro com a expulsão do zagueiro Reginaldo, por causa de uma cotovelada em Leandro no meio-campo. Jogando bem e com um jogador a mais, foi apenas questão de tempo para o São Paulo marcar. Aos 46, a zaga do Juventus parou no lance, Hugo recebeu livre na área e tocou na saída de Deola. A vantagem numérica do São Paulo durou até a marca dos 24 do segundo tempo, quando Miranda - que já tinha amarelo - recebeu o cartão vermelho depois de cometer falta em Léo Mineiro, que arrancava em direção ao gol. O atacante juventino perdeu uma outra grande chance de empatar o jogo. Aos 29, ele recebeu em velocidade, driblou Rogério Ceni, mas se atrapalho na hora de passar por Alex Silva e perdeu a bola. Se o Juventus não aproveitou o bom momento para empatar o jogo, o São Paulo soube aproveitar a chance criada. Aos 36, Souza cobrou falta da lateral esquerda da área e achou Alex Silva, que entrava livre pelo meio e só teve o trabalho de desviar de cabeça. Na próxima rodada, o São Paulo entra em campo para enfrentar o Guaratinguetá, na quinta-feira, no Morumbi. Na véspera, o Juventus recebe o Sertãozinho, na Rua Javari. Ficha técnica Juventus 0 x 2 São Paulo Juventus - Deola; Renato, Reginaldo e Gian; Ivan, Naves, Hélder (Maxsandro), Renato e João Paulo; Léo Mineiro (Renatinho) e Nil (Adriano). Técnico: Arthur Bernardes. São Paulo - Rogério Ceni; Alex Silva, Miranda e André Dias; Ilsinho (Reasco), Josué, Souza (Fredson), Hugo (Lenílson) e Júnior; Leandro e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Gols - Hugo, aos 46 minutos do primeiro tempo, e Alex Silva, aos 36 minutos do segundo tempo. Árbitro - Wilson Luiz Seneme. Cartões amarelos - Naves, Renato, Hugo, Maxsandro, Miranda e Ilsinho. Cartões vermelhos - Reginaldo e Miranda. Renda - Não disponível Público - 13.837 pagantes Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.