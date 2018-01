São Paulo vence o Vasco por 3 a 1 O torcedor do São Paulo deixou o Morumbi sorrindo, o que não ocorria desde as semifinais do Campeonato Paulista. O time enfim teve atuação convincente no Brasileiro na vitória deste domingo sobre o Vasco por 3 a 1. Criou várias oportunidades de gol, fez boas tabelas e mostrou aquele futebol que o são-paulino esperava ver. "Fiquei orgulhoso de ver o time jogando e a torcida apoiando", comentou o goleiro Rogério Ceni, autor do terceiro gol, em cobrança de falta. No fim, a torcida, que compareceu em número razoável - mais de 10 mil pessoas - gritou ?olé?, respondendo à apresentação da equipe. Mas alguns voltaram a vaiar o técnico Oswaldo de Oliveira, fato que se tornou rotineiro no clube. O que também está virando rotina são as boas atuações de Luís Fabiano. O atacante foi, mais uma vez, o destaque do confronto. Fez o primeiro gol, participou do segundo, sofreu a falta que resultou no terceiro e acertou uma bola na trave, após se livrar da marcação de dois zagueiros. Seu único erro foi em cobrança de pênalti, na segunda etapa, quando chutou na trave. Foi o segundo pênalti seguido desperdiçado pelo jogador. Ele já havia falhado contra o Criciúma. Sua excelente fase vai dar ?trabalho? à diretoria. Alguns clubes europeus começam a vê-lo com interesse. E o atacante vai pleitear aumento salarial - recebe menos, por exemplo, do que o lateral Gabriel. Os dois tempos foram distintos. No primeiro, o São Paulo encurralou o rival e chegou a ter momentos brilhantes. Quase não foi ameaçado. Luís Fabiano e Souza, que marcou o primeiro gol com a camisa tricolor, abriram vantagem de 2 a 0. Os paulistas ainda tiveram a vida facilitada após a expulsão de Wellington Monteiro, aos 34 minutos, por falta violenta. Na segunda etapa, a situação mudou um pouco. O Vasco cresceu e o São Paulo se acomodou no jogo, que passou a ficar perigoso, principalmente depois do golaço de Marcelinho Carioca, por meio de cobrança de falta da intermediária. Os dois times tiveram oportunidades, mas falharam nas finalizações. No fim, Rogério Ceni, também de falta, assegurou a segunda vitória são-paulina no Brasileiro. No duelo pessoal entre Marcelinho e Ricardinho, o carioca apareceu mais, mas o vencedor foi o meia do São Paulo. Os dois, que brigaram na época do Corinthians, não se falaram antes da partida. Durante o confronto, o vascaíno chegou a tentar conversar com Ricardinho, mas não foi correspondido. Kaká - O próximo compromisso do São Paulo será no domingo, contra o Paysandu, no Pará. É possível que o meia Kaká viaje com a delegação e fique pelo menos no banco. Segundo os médicos, ele deverá estar em condições físicas de participar do jogo. Um grupo de empresários são-paulinos vai propor, nesta semana, ao presidente Marcelo Portugal Gouvêa, a compra de parte dos direitos do jogador com a finalidade de mantê-lo no Morumbi. Ajuda parecida com a que foi dada na contratação de Ricardinho. Ficha Técnica São Paulo ? Rogério Ceni; Gabriel, Jean, Gustavo Nery e Fabiano; Adriano (Marcelo Gallo), Júlio Baptista (Carlos Alberto), Souza (Rico) e Ricardinho; Reinaldo e Luís Fabiano. Técnico ? Oswaldo de Oliveira. Vasco ? Fábio; Wellington Monteiro, Alex, Wellington Paulo e Edinho (Ozéia); Bruno Lazaroni, Henrique, Léo Lima (Rodrigo) e Marcelinho; Marques e Souza (Cadu). Técnico ? Antônio Lopes. Gols ? Luís Fabiano aos 29 e Souza aos 39 minutos do primeiro tempo; Marcelinho aos 11 e Rogério Ceni aos 42 do segundo. Árbitro ? Carlos Eugênio Simon (RS). Cartão amarelo ? Jean, Fabiano, Adriano e Wellington Paulo. Cartão vermelho ? Wellington Monteiro. Local ? Morumbi. classificação