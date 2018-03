São Paulo vence o Vitória em Salvador O São Paulo venceu o Vitória por 2 a 0, na tarde deste domingo, em Salvador, subiu para 41 pontos no Campeonato Brasileiro e completou sua nona partida sem derrota. Os gols do Tricolor foram marcados no primeiro tempo, por Fabiano e Rico. Na próxima rodada, os são-paulinos enfrentam a Ponte Preta. Já o time baiano, por sua vez, permanece com 26 pontos e jogará agora contra o Coritiba. O técnico Rojas não pôde contar com Luís Fabiano, Gustavo Nery e Carlos Alberto, todos suspensos, e ainda não teve Kaká e Júlio Baptista, ambos na seleção Sub-23. Ricardinho, recuperado de contusão mas sem condições físicas, foi outro desfalque. Mesmo assim, o São Paulo não demorou muito para liquidar o jogo. Aos 6 minutos, na primeira vez em que foi ao ataque, o time paulista marcou o gol. Alexandre roubou bola no meio-de-campo e achou Fabiano, que acertou um chute forte no canto esquerdo de Juninho. Na segunda oportunidade na frente, outro gol, dessa vez com Rico, aos 28 minutos. Ele recebeu fora da área, girou sobre Marcelo Heleno, driblou Adaílton e tocou na saída do goleiro: 2 a 0. O São Paulo podia ter ampliado o placar. Chances não faltaram, principalmente com Rico. Enquanto isso, o Vitória insistiu nas bolas aéreas e nos chutes de longe, sem conseguir passar pela defesa são-paulina e sem levar perigo. Aos 33 minutos, o volante Alexandre deixou o futebol de lado e deu um coice no adversário. Aí, com um jogador a menos em campo, o São Paulo tratou de administrar o resultado. E, também, já era tarde para o Vitória tentar reagir.