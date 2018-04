São Paulo vence Ricardinho na Justiça O meia Ricardinho, estrela da vitória santista sobre o Juventude, ontem, em Caxias do Sul, com um gol da intermediária, foi condenado hoje pela Justiça a pagar R$ 2 milhões ao São Paulo, seu ex-clube. A condenação, assinada pela juíza Célia Gilda Tito, da 64ª Vara do TRT, é em primeira instância e não o impede de continuar atuando pelo Santos. O meia tem oito dias para recorrer da sentença. Ricardinho está sendo processado pelo São Paulo por "quebra de distrato". O jogador deixou o Tricolor em janeiro, alegando que "não tinha mais clima" para ficar no clube. Na sua rescisão, Ricardinho assinou um documento em que se comprometia a cumprir uma espécie de "quarentena" - ficaria impedido de defender outro time do Brasil por 12 meses, ou seja, até janeiro de 2005. Mas após uma experiência frustrada de quatro meses no Middlesbrough, da Inglaterra, Ricardinho voltou ao país para assinar com o Santos, em junho. E o São Paulo, então, contratou o escritório de advocacia Felsberg & Associados para ir à Justiça contra o meia, exigindo o pagamento da multa prevista no distrato (R$ 2 milhões). Pela decisão de hoje, Ricardinho tem de apresentar uma garantia de pagamento ao São Paulo. Caso contrário, o meia poderá ter bens penhorados. Vale lembrar que o processo é do São Paulo contra Ricardinho, e que o Santos não tem nada a ver com o caso, que pode ser acompanhado pela internet, no site www.trt02.gov.br.