São Paulo vence São Caetano por 4 a 2 A expectativa era de um clima de velório no Morumbi, nesta quarta-feira à noite, na continuação do jogo entre São Paulo e São Caetano, interrompido na semana passada por causa da morte em campo do zagueiro Serginho. Mas os 31 minutos restantes da partida - além dos 3 de acréscimos - foram eletrizantes, com a vitória são-paulina por 4 a 2. O São Paulo abriu vantagem rapidamente, com gols de Danilo, Júnior e Grafite. Em dois pênaltis, Marcinho e Anderson Lima descontaram, mas Rodrigo acabou com a reação do São Caetano. Assim, o São Paulo chega aos 68 pontos, ocupando o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. E o São Caetano permanece com 65, na 5ª colocação - mas tem uma partida a menos em relação aos demais concorrentes diretos. Homanagem - Antes do apito inicial do árbitro Cleber Wellington Abade, muita emoção no Morumbi. "O mundo e tudo o que ele oferece passa, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Obrigado Serginho", dizia a faixa levada pelos jogadores do São Caetano. Por obrigação do regulamento, o quarto árbitro levantou a placa com o número 5, de Serginho. Entrou Jonas. Depois, um minuto de silêncio com direito a salva de palmas dos torcedores. E a bola voltou a rolar, a partir dos 14 minutos do segundo tempo, quando Serginho caiu em campo na última quarta-feira. O placar de 0 a 0 acabou durando menos que dois minutos após o reinício do confronto. Funcionou a blitz são-paulina. Com chute de pé esquerdo, Danilo fez 1 a 0. Na seqüência, Júnior bateu bem e marcou seu primeiro gol no clube. Quase chorou na comemoração. "Estava num momento ruim", admitiu o lateral pentacampeão. Cinco minutos depois, numa falha de Silvio Luiz, Grafite fez 3 a 0. "Tenho de continuar com cabeça erguida, vamos dar a volta por cima. Mas hoje foi uma sensação muito ruim, difícil de jogar", explicou o goleiro do São Caetano. Em duas cobranças de pênaltis duvidosos, com Marcinho e Anderson Lima, o São Caetano esboçou uma reação. Mas Rodrigo, cobrando falta de longe, decidiu: 4 a 2.