São Paulo: venda de ingressos é boa O ritmo da venda de ingressos para o jogo de quinta-feira contra o Cobreloa tem agradado a diretoria do São Paulo. Hoje, números extra-oficiais davam conta que 20 mil dos 56.896 colocados à venda já haviam sido comprados pelos torcedores. "Nós acreditamos em pelo menos 50 mil torcedores no estádio", disse Marco Aurélio Cunha, supervisor de futebol. No jogo de sábado, contra o Atlético Sorocaba, o público foi de apenas 6 mil torcedores. Para o jogo de quinta, continua valendo a promoção "Torcida da Paz", em que o torcedor gasta R$ 6 em qualquer unidade da Habib?s e, com mais R$ 4, tem direito a um ingresso. Para o jogo seguinte da Libertadores, contra a Liga Deportiva Universitária, em Quito, em 4 de março - a outra quinta-feira -, o São Paulo viajará com avião fretado. A delegação sai no dia 3 para Guayaquil e no dia seguinte viaja a Quito. O retorno a São Paulo será após a partida. Há vagas para torcedores dispostos a pagar R$ 1,5 mil pelo pacote. Uma das vagas está reservada ao sócio-torcedor Herbert Assis Ikeda, de Brasília, que ganhou um sorteio. Outros 20 torcedores ganharam bandeiras do São Paulo.