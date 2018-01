São Paulo vende 18.874 ingressos antecipadamente O São Paulo informou já ter vendido 18.874 ingressos para a partida contra o Cienciano (PER), nesta quarta-feira. Foram disponibilizados 70.058 ingressos para a jogo, válido pela Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, os ingressos serão comercializados das 11h às 17h nos estádios do Canindé e Bruno José Daniel, no ginásio do Ibirapuera e no Osasco Shopping Galeria. No estádio do Morumbi, a venda será feita até a hora do jogo. A partida começa às 21h45.