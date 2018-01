São Paulo vende 51 mil ingressos para jogo de despedida de Ceni

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira que já vendeu 51 mil ingressos para o jogo de despedida de Rogério Ceni, na sexta-feira, no Morumbi. Restam apenas 15 mil entradas para a partida festiva que vai reunir de um lado os campeões mundiais pelo clube em 1992 e 1993 contra os campeões em 2005, quando o goleiro foi titular na conquista sobre o Liverpool.

Todos os ingressos de arquibancada estão esgotados. Restam apenas entradas para três setores, dois deles no térreo e um na seção de cadeiras, no segundo andar. Os preços são R$ 120, R$ 250 e R$ 320. A compra pode ser feita pela internet ou nas bilheterias do Morumbi, Pacaembu, Anacleto Campanella e ginásio do Ibirapuera.

Além dos ingressos, o clube colocou à venda 131 assentos à beira do gramado. O número faz referência à quantidade de gols marcados por Ceni na carreira. O ingresso para esse setor custa R$ 1.780 e inclui também lugar em um camarote com bebida e comida inclusa. A partida vai começar às 21h.