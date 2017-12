São Paulo vende Cicinho para o Real Em janeiro, os galácticos do Real Madrid devem ganhar mais um brasileiro: o lateral-direito Cicinho, do São Paulo. O jogador de 25 anos teve a opção de compra de seus direitos federativos negociada com os espanhóis por US$ 7,7 milhões ? 50% quitados agora ? e assinará contrato por cinco temporadas. No entanto, só se apresentará ao técnico Vanderlei Luxemburgo depois do Mundial de Clubes da Fifa, marcado para dezembro, no Japão. Até lá, os espanhóis decidirão se ficam ou não com o atleta em definitivo. Se o levarem, pagam o restante. ?É muito difícil que não concretizem a compra, seria péssimo negócio para eles?, diz João Paulo de Jesus Lopes, diretor de Planejamento do São Paulo. Cicinho reforça o time contra o Fluminense, às 21h45, no Morumbi, pelo Brasileiro. ?É mais um objetivo que alcanço na carreira, mas só pensarei no Real quando for para lá?, garante Cicinho, certo de que não haverá retrocesso nessa negociação. ?Por enquanto, vou fazer o melhor pelo São Paulo.? A ida para o Real Madrid somente em janeiro foi exigência do São Paulo, que não tem substituto imediato para a posição, e de Cicinho, cuja lógica é simples: se embarcasse agora, poderia ter problemas de adaptação e perder para Belletti a corrida pela reserva de Cafu na Copa de 2006. ?A vaga na seleção vai depender do meu trabalho no São Paulo?, imagina. O anúncio da negociação foi feito ontem pelo presidente Marcelo Portugal Gouvêa, depois de negar proposta do Manchester United, da Inglaterra. ?O primeiro contato do Real comigo foi às 9 da manhã de segunda-feira e definimos o negócio às 22 horas?, contou Gouvêa. Os 50% da transação ? US$ 3,6 milhões ? chegam aos cofres do clube nas próximas horas. Em junho, o São Paulo havia adquirido 10% ? equivalentes a R$ 1,2 milhão ? a mais dos direitos federativos de Cicinho, valor que também será pago pelo Real. Gouvêa torce para que não apareça proposta por mais nenhum jogador do elenco até o dia 31 ? data final para contratações pelos times europeus. ?Espero que não aconteça, mas isso é imprevisível?, revelou. COMUNITÁRIO - Quando Cicinho se apresentar ao Real Madrid, já será jogador comunitário, pois terá o passaporte italiano, que deve ficar pronto em três meses. ?Assinei os papéis de que precisava, tudo está encaminhado?, informou o lateral, que esteve na Itália, na semana passada, para agilizar o processo. Cicinho conheceu o CT do Manchester e garante ter recebido sondagem dos ingleses, mas confessa que preferia a Espanha. ?É um futebol mais técnico.? Para o lugar de Cicinho, a diretoria do São Paulo já negocia com Anderson Lima, do Albirex Niigata, do Japão. SEGURO - Para garantir a permanência de Cicinho durante o Campeonato Brasileiro, o São Paulo fará um seguro pelo lateral. Além disso, o jogador se submeterá a avaliações feitas por um médico do Real Madrid. Nada disso, porém, tira a concentração e a confiança do lateral para enfrentar o Fluminense, no Morumbi. ?Não vou me acomodar?, assegura, otimista. ?Em três rodadas, o São Paulo sairá da zona do rebaixamento.?