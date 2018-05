São Paulo vende mais de 46 mil ingressos para clássico com Corinthians

O São Paulo já vendeu mais de 46 mil ingressos para o clássico com o Corinthians, sábado, no estádio do Morumbi. Mesmo após a derrota na última rodada, a torcida tem mostrado otimismo para o duelo, que será disputado com torcida única. O estímulo também veio da diretoria, que manteve os bilhetes a preços populares.

"O torcedor, o verdadeiro torcedor do clube, deve estar nos momentos bons e ruins. O que estão demonstrando nessa hora, os são-paulinos, é que estão conosco no momento em que mais precisamos. Ter o Morumbi lotado é bom, sem dúvida. Mais importante é que a torcida esteja conosco, com estádio cheio", afirmou o meia Cueva.

Apesar da campanha irregular no Campeonato Brasileiro, a torcida do São Paulo demonstrou força em vários momentos. Tanto que o time tem o recorde de público pagante na competição, com 54.966 torcedores contra a Chapecoense. Também atingiu marcas expressivas na Copa Libertadores, contra Atlético Nacional e Atlético-MG, ambas com público superior a 60 mil pagantes.

Até por isso, os jogadores esperam retribuir o carinho da torcida com uma vitória no clássico diante do rival. "Vamos para ganhar. Além de clássico, é um jogo em que temos de somar três pontos. Desde agora deixamos agradecimento ao torcedor são-paulino que vai ao estádio”, comentou Cueva.