Fim de semana com Rogério Ceni em Sinop custa R$ 6 mil

A agência de turismo do São Paulo, a Passaporte FC, lançou nesta sexta-feira um pacote de viagem para os torcedores passarem um fim de semana com o ex-goleiro Rogério Ceni em Sinop (MT), cidade onde vive a família dele. Por quase R$ 6 mil, 44 fãs vão de ter a chance viajar à cidade para jogar futebol no estádio local junto com o ídolo, visitar a fazenda de Ceni e a possibilidade de participar ainda de um amistoso entre amigos do ex-jogador e um selecionado do Mato Grosso.

O projeto, batizado "Onde tudo começou", vai realizar a viagem no fim de semana entre 18 e 20 de março. Apesar de ter nascido em Pato Branco (PR), Rogério Ceni se mudou ainda criança para Sinop, onde começou a carreira e pelo time local, foi campeão estadual em 1990. No mesmo ano, em setembro, foi aprovado nas categorias de base do São Paulo, onde ficou até se aposentar, no fim de 2015.

O pacote turístico custa R$ 5.988 incluindo passagem aérea e R$ 4.988 sem os bilhetes de viagem. O valor inclui diárias em hotel, traslado na cidade e refeições. A programação do evento começa na sexta-feira, em um encontro com o ex-goleiro e ida ao Memorial Rogério Ceni, mantido pela família dele. Depois, à noite, os 44 torcedores vão participar de uma partida com o ídolo do São Paulo no estádio local, o Gigante do Norte.

No sábado, a excursão vai conhecer a propriedade rural da família de Ceni, a 50 km de Sinop. Por lá, vão jogar um torneio de futebol society e seis torcedores serão escolhidos para atuarem ao lado do ex-goleiro no amistoso da noite, com um selecionado do Mato Grosso. Também na fazenda os são-paulinos vão comer um churrasco.

Aposentado desde dezembro, Ceni tem participado de alguns eventos com torcedores. O clube tem o projeto de a cada mês, realizar um tour de torcedores no estádio do Morumbi em que o ex-goleiro é o guia. Outra proposta é realizar durante o ano partidas no local em que Ceni atua na linha ao lado de torcedores, projeto que já teve duas edições no ano passado.