São Paulo vende quase 40 mil ingressos para partida contra River

O São Paulo divulgou nesta segunda-feira já ter vendido quase 40 mil ingressos para o jogo desta quarta-feira contra o River Plate, no Morumbi, pela Copa Libertadores. Os setores de arquibancadas estão esgotados. Restam apenas setores no térreo do estádio e cadeiras laranjas e amarelas, que ficam atrás dos gols do estádio.

A expectativa é ter na partida o maior público do futebol brasileiro na temporada. O recorde pertence ao clássico entre Grêmio e Inter, pelo Campeonato Gaúcho, na Arena Grêmio, com a presença de 44 mil torcedores. A carga total colocada à venda para a partida da Libertadores era de 65.666 bilhetes.

O jogo vale a sobrevivência do São Paulo na competição. Em caso de derrota, a equipe será eliminada se o The Strongest derrotar o Trujillanos na Venezuela na terça-feira. "Eu, como todos do time, quero jogar este jogo porque é grande, porque tem pressão. Quanto mais difícil a competição, mais a gente gosta. Seria especial voltar ao Morumbi em um jogo assim, lotado, contra um adversário forte", disse o uruguaio Lugano.