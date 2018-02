São Paulo vende rede do Morumbi e lança bonecos de pelúcia

A diretoria do São Paulo lançou nesta quarta-feira novos produtos para tentar atrair mais torcedores. O destaque fica para um kit que contém um pedaço da rede do Morumbi utilizada na conquista do pentacampeonato, na vitória sobre o América de Natal. Ao todo, serão 533 kits (com o preço de R$ 120,00 cada), número que significa as conquistas do clube: 5 Brasileiros, 3 Libertadores e 3 Mundiais. "Queremos imortalizar os nossos craques. Não é apenas um pedaço de rede, é todo um contexto. Será uma lembrança bacana, porque o torcedor pode até mudar a fotografia do quadro. Tenho certeza que será sucesso e seremos copiados", explica Júlio Casares, diretor do marketing são-paulino. Para o público infanto-juvenil, o São Paulo vai comercializar 17 tipos de bonecos de pelúcia. Além disso, haverá o boneco do Taz Mania, personagem da Warner Bros, com a camisa número cinco da equipe. "O Taz é como o São Paulo. Mostra vigor, raça e tem uma vocação muito forte pela disputa. É o nosso segundo número de personagens ilustres", afirma Júlio Casares. Em 2006, o São Paulo comercializou a grama do Morumbi e fechou parceria com a Warner Bros para utilizar a imagem do Pernalonga.