São Paulo viaja amanhã para o Ceará A semana começa agitada no São Paulo. O time embarca amanhã à noite para Fortaleza, onde na quarta-feira jogará contra o Ceará, pela Copa do Brasil, ainda sob o efeito de duas derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, para Botafogo e União São João. A diretoria anunciará amanhã se o volante Alexandre e o atacante Luís Fabiano serão punidos pelas expulsões no jogo de sábado em Araras. Os dois agrediram adversários e foram expulsos quando o time vencia por 2 a 0. O time chegou a fazer 3 a 0, mas perdeu por 4 a 3. "Vamos analisar o teipe do jogo antes de tomarmos uma decisão", disse o diretor de Futebol, José Dias. Na semana passada, o zagueiro Jean, expulso em condições semelhantes na partida com o Botafogo, foi apenas repreendido pelo técnico Oswaldo Alvarez. O jogador se disse arrependido e não foi multado. Além da queda de rendimento do time, um outro assunto está agitando os bastidores do Morumbi. Na terça-feira será analisada pelo Conselho Deliberativo a proposta de patrocínio apresentada pela multinacional coreana LG, fabricante de produtos eletroeletrônicos. O assunto vem sendo tratado com cautela pela diretoria e pela empresa. O valor negociado não foi revelado, mas o presidente do São Paulo, Paulo Amaral, já adiantou que é inferior aos R$ 8 milhões que o patrocinador anterior, a Motorola, pagava para ter seu nome estampado na camisa tricolor. O diretor de Marketing da LG, Mário Kudo, cauteloso, não confirma sequer a negociação com o São Paulo. "O que eu posso dizer apenas é que a LG tem interesse no marketing esportivo e está estudando algumas possibilidades", disse Kudo.