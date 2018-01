São Paulo viaja nesta 3ª para o Rio Estava programada para esta segunda-feira uma sessão de hidroginástica para os jogadores. Após a derrota para o São Caetano, porém, Vadão preferiu dar um treino com bola. O elenco já está concentrado desde esta segunda-feira e viaja na tarde desta terça-feira para o Rio. O treinador não poderá contar com Souza, que se recupera de uma contusão no tornozelo esquerdo. Fabiano, também machucado no tornozelo esquerdo, não tem presença confirmada. "Se ele se recuperar, joga", afirmou Vadão. Reginaldo retorna à zaga no lugar de Jean e Alexandre entra na vaga de Fábio Simplício. Um empate diante do Fluminense, no Maracanã, classifica o Tricolor para a final do Torneio Rio-São Paulo.