São Paulo viaja para o interior na 2ª O elenco do São Paulo viaja na segunda-feira para Águas de Lindóia, a 170 quilômetros da capital, onde vai terminar a preparação para a estréia no Campeonato Paulista, dia 26, contra o Paulista, em Jundiaí. O técnico Oswaldo de Oliveira terá a semana para ajustar a equipe, que se ressente da falta de alguns titulares e tem outros que ainda não têm a permanência assegurada no clube. Wílson, Lino e Alexandre foram colocados à disposição para negociações. Destes, o mais valorizado é Lino, com boa participação no Figueirense, de Santa Catarina, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Além disso, a lateral-esquerda ficou com excesso de jogadores com a chegada de Fabiano, vindo do Atlético Paranaense. Alexandre tem feito apenas treinos físicos e sua confirmação no elenco vai depender de novos testes. Se estiver dentro do peso para o início do torneio estadual, pode ser integrado ao grupo. A pior situação é a do zagueiro Wilson, cujo contrato termina no dia 31. Gustavo Nery também pode deixar o clube, embora seja taticamente útil para Oswaldo de Oliveira. "Soube que há propostas do exterior pelo meu futebol", ponderou o jogador. "Conversarei com os dirigentes, pois incomoda saber que sempre trazem um novo jogador para a minha posição", lamentou o lateral-esquerdo. No entanto, a maior preocupação para o treinador é a possibilidade de ficar sem vários titulares no Paulista. Afinal, Júlio Santos, Júlio Baptista e Kaká estão na seleção Sub-23 ? que disputa torneio no Catar ? e podem ser chamados novamente pelo técnico Ricardo Gomes. Kaká também tem grande chance de ser chamado para compromissos da seleção principal. Devido à coincidência de datas dos jogos do Brasil, Kaká pode disputar apenas uma ou duas partidas na primeira fase do Estadual. Ricardinho é outro que pode ser lembrado por Carlos Alberto Parreira. "A concorrência com a seleção prejudica o São Paulo e outras equipes que têm jogadores constantemente convocados", afirmou Oswaldo. O atacante Reinaldo, que se recupera de torção no tornozelo esquerdo, só deverá entrar na equipe na terceira partida do Paulista. "Só jogo se estiver 100%. Não quero forçar e ficar fora mais tempo", disse o jogador, cujo empréstimo do Paris St-Germain, da França, termina em junho.