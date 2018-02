São Paulo viaja para quebrar tabu A delegação do São Paulo embarcou no início da tarde desta terça-feira para a Argentina, onde amanhã enfrenta o Quilmes, pela terceira rodada do Grupo 3 da Libertadores da América. O time paulista tenta quebrar um incômodo tabu. Fez 7 jogos na Argentina pela Libertadores eperdeu todos. Sofreu 10 gols e não marcou nenhum. ?Nós estamos indo para lá, justamente para quebrar esse tabu. Nós temos condições para isso?, disse o lateral-direito Cicinho, um dos destaques do time neste temporada. O técnico Emerson Leão terá um desfalque para a partida desta quarta. O volante Josué, machucado, está fora e deverá ser substituído por Renan. O São Paulo lidera o grupo com 4 pontos. O Quilmes aparece em segundo com 3, mesmo número do Universidad de Chile. O The Strongest é o lanterna com apenas um ponto ganho.