São Paulo viaja para Santa Catarina A delegação do São Paulo embarcou no final da manhã desta quarta-feira para Florianópolis, onde logo mais às 21h45, enfrenta o Figueirense pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista deixou o aeroporto de Cumbica por volta das 11 horas e deverá desembarcar pouco antes do meio-dia em Navegantes, cidade localizada a 100 quilômetros de Florianópolis. De lá, o time segue de ônibus para a capital catarinense. A partida corria o risco de ser adiada por causa do tempo ruim na capital catarinense. O time paulista viajou ontem para o Sul, mas teve de retornar a São Paulo porque o avião não conseguiu autorização para aterrissagem. De volta a São Paulo, a equipe esperou por duas horas no aeroporto de Cumbica, mas como não havia previsão de melhora do tempo, a viagem ficou para esta quarta. Hoje a situação em Santa Catarina mudou para melhor. A chuva passou e o aeroporto Hercílio Luz - que operava por instrumentos - foi reaberto no final da manhã. Os problemas mais sérios ocorreram ontem. Uma intensa massa de ar frio trouxe chuvas fortes, ventos que podem ter ultrapassado 100 km/h, a maior ressaca registrada nos quatro últimos anos e destruição em todo o litoral catarinense, sem notificação de feridos. De acordo com o Laboratório de Hidrologia Marinha da Universidade Federal de Santa Catarina, foram registradas ondas de mais de sete metros a 30 quilômetros da costa catarinense - um recorde desde o início do monitoramento, há quatro anos.