São Paulo vira jogo e avança à final da Libertadores Sub-20

Um dia depois de se classificar à fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo conseguiu nesta quinta-feira um grande feito na versão júnior do torneio. Nesta noite, o jovem time tricolor virou sobre o Lanús, da Argentina, venceu por 3 a 2, e avançou à decisão da Libertadores Sub-20, que está sendo jogada em Assunção, no Paraguai. A final, domingo, será contra o Liverpool, do Uruguai.

Desfalcado de Joanderson, que sofreu lesão no pé, o time júnior do São Paulo alcança, assim, a quarta decisão num período de três meses. No fim do ano passado, a equipe foi campeã da Copa Brasil Sub-20 e da Copa RS, antes considerada o Campeonato Brasileiro da categoria. No Paulista, caiu diante do Corinthians, enquanto na Copa São Paulo no Flamengo (depois campeão), nas quartas de final.

Para a Libertadores, o time viajou reforçado pelo zagueiro Lyanco, que atuou só na estreia e depois precisou voltar ao profissional, deixando o elenco júnior com apenas dois zagueiros, um deles Iago Maidana, o polêmico reforço que causou a queda de Carlos Miguel Aidar.

Sem peças de reposição, a zaga do São Paulo mostrou deficiências na semifinal desta quinta-feira e o Lanús logo abriu 2 a 0, com Cristian Ramírez e Gabriel Ramírez, aos 9 e aos 20 minutos, respectivamente.

Luiz Araújo descontou num golaço, aos 35, enquanto David Neres, considerado o craque deste time, empatou, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, após jogada de Foguete, Pedro marcou o terceiro gol tricolor.

Para chegar à semifinal, o São Paulo empatou com o paraguaio Libertad (1 a 1) e venceu o equatoriano Independiente del Valle (8 a 0) e o peruano Melgar (3 a 0). Araújo é o artilheiro do torneio, com cinco gols, enquanto David Neres fez quatro.

O bom time tricolor, porém, joga desfalcado de diversos atletas que já subiram para o profissional e que poderiam ainda estar nesta equipe de juniores, casos dos zagueiros Lucão e Lyanco, do lateral-direito Auro, dos atacantes Ewandro e João Paulo e até do meia Boschilia, já vendido.