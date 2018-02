São Paulo vira sobre o Guará e continua na cola do Santos Foi suado, mais difícil do que o esperado, mas o São Paulo se manteve na cola do Santos no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o time de Muricy Ramalho venceu o Guaratinguetá por 2 a 1, de virada, e chegou aos 30 pontos, um a menos que o rival da Baixada. O herói tricolor foi o atacante Marcel, que substituiu o estreante Jorge Wagner ainda no primeiro tempo (o meia torceu o pé esquerdo), e marcou o gol decisivo numa cabeçada sem chance de defesa para Édson Bastos, que até então salvava o time do Vale do Paraíba. Apesar da vitória, o São Paulo ganhou problemas para o clássico de domingo, justamente contra o Santos, na Vila: além de Jorge Wagner, o zagueiro André Dias sofreu uma lesão muscular e teve que deixar o gramado no segundo tempo. A equipe do Vale do Paraíba apostou nos contra-ataques, puxados pelo arisco Vandinho, para surpreender. Mas, ironicamente, acabou abrindo o placar numa jogada que é especialidade do São Paulo: a bola aérea. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Dinei subiu sozinho e testou forte para fazer 1 a 0. Apesar do excesso de erros de passe, o time de Muricy pressionou e só não chegou ao empate ainda na etapa inicial devido à atuação inspirada de Édson Bastos e ao travessão, que parou um chute de Edcarlos. No segundo tempo, o São Paulo só conseguiu desafogar aos 19 minutos, quando Souza arriscou de fora da área e acertou o canto esquerdo. Mais tranqüilo, o time aproveitou-se de sua jogada favorita para virar: aos 39, Souza levantou com capricho na área e Marcel cabeceou com estilo para restabelecer a ordem. SÃO PAULO 2 x 1 GUARATINGUETÁ São Paulo - Rogério Ceni; Alex Silva, André Dias (Rafinha) e Edcarlos; Ilsinho, Fredson, Souza, Jorge Wagner (Marcel) e Júnior; Lenílson (Hernanes) e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Guaratinguetá - Edson Bastos; Nelsinho (Geovani), Carlinhos, Rafael Pedro e Júnior; Tobi, Alê, Célio e Michel (Leandro); Dinei e Vandinho (Caetano). Técnico: Toninho Cecílio. Gols - Dinei, aos 21 minutos do primeiro tempo; Souza, aos 18, e Marcel, aos 39 minutos do segundo tempo. Árbitro - Claudinei Forati Silva. Cartões amarelos - Carlinhos, Michel, Vandinho, Aloísio, Ilsinho e Rafinha. Renda - R$ 76.478,00. Público - 6.501 pagantes. Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo.