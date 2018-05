São Paulo visita a Chapecoense para ter um fim de ano digno

O São Paulo entra em campo neste domingo, às 19h30, contra a Chapecoense, fora de casa, sem nenhuma ambição no Campeonato Brasileiro. O time tem chances mínimas de chegar ao G-6 e menores ainda de ser rebaixado. Então o pedido é que os atletas mostrem dignidade para encerrar a competição em uma posição um pouco melhor.

“Precisamos jogar pela dignidade de cada um e terminar um ano digno, com maior número de pontos possível. Esse é o objetivo. A gente sabe que está devendo, a equipe não consegue emplacar, e isso não pode acontecer em uma equipe grande como São Paulo. O mínimo é correr, se dedicar e ganhar os próximos jogos”, afirmou o zagueiro Rodrigo Caio, chateado com o ano sem títulos do clube.

O técnico Ricardo Gomes não poderá contar com os atacantes Chavez e Luiz Araújo, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O mais provável é que Pedro e Robson entrem em seus lugares, respectivamente. Carlinhos também pode ser opção, mas o jogador foi bastante vaiado no empate com o Grêmio, na quinta.

Mesmo sem grandes pretensões no Brasileiro – o discurso de G-6 sumiu após o tropeço em casa –, Ricardo Gomes já avisou que não pretende testar jogadores que tiveram poucas chances na temporada, de olho na próxima. “Vou botar o melhor São Paulo em campo. Não tenho essa preocupação”, afirmou o treinador.

Na Chapecoense, o técnico Caio Júnior terá o retorno do volante Josimar, que cumpriu suspensão automática. Ele quer ver o time em um bom ritmo antes do jogo de volta pela semifinal da Copa Sul-Americana, contra o San Lorenzo

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE: Danilo; Caramelo, Thiego, Neto e Dener Assunção; Matheus Biteco, Josimar e Cleber Santana; Tiaguinho, Kempes e Lucas Gomes.

Técnico: Caio Júnior.

SÃO PAULO: Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; João Schmidt, Thiago Mendes e Cueva; David Neres, Pedro e Robson.

Técnico: Ricardo Gomes.

Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Local: Arena Condá, em Chapecó

Horário: 19h30