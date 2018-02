São Paulo: vitória para manter sonho Para manter a doce ilusão de ser campeão brasileiro, o São Paulo precisa repetir a fama de mau visitante e derrotar o Botafogo, às 18h10, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio. Os paulistas ganharam os três jogos que fizeram fora de casa no segundo turno da competição ? Paraná, Coritiba e Cruzeiro ? e só os três pontos mantém as remotas chances de brigar pelos primeiros lugares. "O título ainda é muito difícil, porque dificilmente os líderes vão ter uma queda de produção muito grande", afirma o técnico Paulo Autuori. "Mas é uma ilusão positiva, que motiva os jogadores." Para facilitar a tarefa, está confirmada a volta de Amoroso, recuperado de lesão muscular. O atacante tem sido um dos destaques na fase de recuperação da equipe ? depois de ameaçada pelo rebaixamento, venceu seis jogos consecutivos no campeonato. Mas o lateral-direito Cicinho, suspenso, não atua. O meia Hernanes, improvisado na posição, será seu substituto. "Ele tem grande potencial, é ousado e tem qualidade", comenta Autuori, cuja opinião é a mesma do lateral-esquerdo Júnior. "Apesar de não ser sua posição de origem, o Hernanes tem treinado muito bem, tem talento para a posição e é um jogador muito promissor", disse. Júnior completa 600 jogos como profissional diante do Botafogo, e não espera outra coisa que não a vitória para festejar a marca. "Precisamos errar poucos passes e ter paciência, porque o Botafogo vai vir para cima", alerta. Entre os jogos que não saem da memória, dois momentos distintos. "O mais feliz deles, a final da Libertadores contra o Atlético-PR" diz. "O que não gosto de lembrar é a final do Mundial Interclubes, contra o Manchester (quando jogava no Palmeiras)." VERSATILIDADE - Além da maturidade do time, Autuori confia nos meias Souza e Danilo para derrotar o Botafogo. O treinador não se cansa de elogiar a dupla, fundamental para o esquema tático. "No Brasil, os meias não podem se limitar a criar jogadas e correr prá frente: têm de aprender a se posicionar, para ajudar na marcação", receita Autuori. "O Souza e o Danilo têm assimilado muito bem esse conceito." Foi no Botafogo, rival deste domingo, que Souza viveu sua pior fase. Em 1995, quando era dirigido por Paulo Autuori, acabou dispensado do clube. Mas muita coisa mudou em 10 anos. "Meu crescimento físico foi fundamental para que eu rendesse mais", diz Souza. "Felizmente, estou mantendo o nível que o Autuori exige."